Defensor del Pueblo pide cese de titular del Indi

| PRESENTÓ REQUERIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy Servín, presentó ayer un requerimiento a la Presidencia de la República para que traslade o destituya de su cargo a la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen.

Godoy Servín explicó que la situación de los indígenas apostados en la plaza ya es insostenible, por lo cual indicó que la titular del Indi, Ana María Allen, debe ser reemplazada por una persona que se pueda comunicar con los indígenas, como ellos lo exigen.

“Esta situación ya no da más. Nosotros hacemos el esfuerzo de traer asistencia médica de manera esporádica porque no tenemos la posibilidad de hacerlo semanalmente. Por otra parte, pedimos asistencia de la gente en términos de medicamentos, alimentos, pero ya hay demasiados chicos en estado de desnutrición, por ello entendemos y acompañamos el reclamo de ellos de tener un representante que tenga la cualidad de hablar el mismo idioma”, indicó.

Godoy subrayó que la comunicación de la titular del Indi con sus representados no existe, por lo cual solicitará su remoción del cargo. “Vamos a pedir al presidente (Mario Abdo Benítez) la destitución de esta señora o en su defecto si es una persona preparada que vaya a otro cargo. Ella (Ana María Allen) nunca viene a la plaza, no intenta hablar con ellos o asistirlos, solo llama a la policía provocando que muchos vayan presos y presenten lesiones. Me preocupa mucho la situación de los chicos, por lo cual esto ya tiene que tener un punto final”, apuntó.

Intentamos hablar con la presidenta del Indi para conocer su posición ante las acusaciones del defensor del Pueblo, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes de texto.

Distintas comunidades indígenas están llegando a Asunción y retornan a sus comunidades de manera cíclica. Algunos líderes solicitan víveres y chapas (los del clan Domínguez volvieron a pedir pese a haber recibido lo correspondiente), otros líderes reclaman justicia porque denuncian asesinatos y expulsión de sus tierras ancestrales. Sin embargo, todos los líderes coinciden en que ya no quieren como presidenta a Ana María Allen.