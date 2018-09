Denuncian intento de estafa a los indígenas

El líder Flamiño Cruz de la parcialidad Guarayos de la comunidad Santa Teresita, ubicada en el Chaco, denunció a Marta González, Teresa Atirilla, María Justa González y Josefina Benítez, las tres últimas indígenas, de solicitar a miembros de las parcialidades Guarayos, Guaraní Ñandeva y Nivaclé la suma de G. 1.500.000 para ser beneficiarios de viviendas que supuestamente construirá Senavitat en sus respectivas comunidades.

La abogada María Ferreira, jefa de denuncias y transparencia de Senavitat, indicó que las personas mencionadas por el líder Flamiño no están autorizadas para ofrecer, asistir o asesorar en ningún programa de vivienda del ente y subrayó que los indígenas que acceden a viviendas de Senavitat no deben pagar en efectivo ni un solo guaraní si son beneficiados.

“Ningún programa para la vivienda de Senavitat establece el pago por adelantado para ingresar una solicitud para ser un beneficiario. En Senavitat tenemos registrados a los encargados de brindar servicio técnico y de asistencia a las comunidades que deseen acceder a su casa propia y cabe subrayar que Marta, Teresa, María Justa y Josefina no están en los registros por lo cual no están autorizadas” dijo. Ferreira agregó que tomarán la denuncia para remitirla al Ministerio Público y alertar a las comunidades. Nos comunicamos por teléfono con María Justa, líder nivaclé, para conocer su versión pero no quiso responder.