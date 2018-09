Detectan irregularidades en compra de fármacos y productos vencidos

| Se tomaron compromisos por US$ 500.000.000 sin respaldo presupuestario, denuncian

El Estado “estaba comprando mal y gastando peor” en cuanto a medicamentos e insumos para el Ministerio de Salud, denunció ayer el titular de la cartera sanitaria, Dr. Julio Mazzoleni. Pese a las irregularidades detectadas, se garantiza la provisión de fármacos en los servicios.

Se detectaron 10.600 kilos de medicamentos e insumos vencidos en nuestro sistema de salud, correspondientes a 1.000.009 ítems, señaló el mencionado funcionario de Estado en conferencia de prensa. En cuanto a la deuda, el presupuesto y los malos manejos, Mazzoleni señaló que recibieron el Ministerio con US$ 900.000 en caja para compra de medicamentos e insumos estratégicos cuando se requieren US$ 12.000.000 para cerrar el año 2018. “Se tuvo que realizar una reingeniería financiera que nos permitió tener una disponibilidad de US$ 10.000.000 acercándonos a la cifra necesaria para cubrir lo crítico”, explicó.

Agregó que la deuda de la cartera supera los US$ 250.000.000 y que aparte de eso se encontraron compromisos por US$ 500.000.000 sin respaldo presupuestario entre los años 2015 a 2018. Ante la consulta de que esto debe tener una complicidad con Hacienda, que debe otorgar los códigos presupuestarios para llamar a una licitación, Alcides Velázquez, director financiero, indicó que Hacienda no forma parte de este procedimiento por lo que no se le puede atribuir participación. En su mayoría son contratos plurianuales que a efectos de suscribirlos se asignaban mínimas certificaciones presupuestarias desde Salud.

Mazzoleni destacó además que de los 1.500 establecimientos de salud, tan solo 361 cuentan con un manejo adecuado de basura patológica. “Contamos con 5 plantas de tratamiento de desechos patológicos, de las cuales solamente funcionan 2”, destacó.

Dijo también que se deberían contar con 1.600 Unidades de Salud Familiar, pero “solo tenemos 803 en funcionamiento, de las cuales el 80% tienen infraestructura insuficiente y el 20% restante apenas aceptable”.

Fármacos vencidos son de Esperanza, dicen

La exdirectora de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, Dora Lilian Torres, se comunicó a la redacción de ABC y comentó que los fármacos vencidos hallados en los depósitos de la cartera corresponden a la gestión de la ministra Esperanza Martínez (2008-2012). “El ministro Antonio Barrios (2013-2018) ya denunció esto semanas después de asumir. Estos productos vencidos no pudieron ser destruidos por falta de presupuesto”, indicó.