El IPS, con pliegos para compras desactualizados

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, realizó ayer una jornada de trabajo –como viene haciendo todos los miércoles– en las oficinas del Hospital Central, para conocer las necesidades de los funcionarios y de los asegurados que acuden a diario a solicitar servicio médico, según explicó.

La queja principal del plantel médico así como de los asegurados es por la falta de infraestructura y de algunos insumos y medicamentos. Sobre estos últimos, explicó que “se debe a la desactualización del pliego de bases”, que sigue exigiendo algunos productos que desaparecieron del mercado o fueron reemplazados por otros.

Por ese motivo, justamente, solo se adjudica el 40% de las licitaciones, y eso genera el desabastecimiento. Tienen una lista de 5.000 ítems de insumos cuya actualización concluirá a fin de año. “Tenemos insumos de 10 años atrás que ya no responden a las especificaciones técnicas que el mercado ofrece hoy, entonces tenemos el problema de que llamamos a licitación y no adjudicamos porque ya no existen, o si se adjudica, el médico dice que ya no es lo que necesitan ahora”, apuntó.

Tanto los médicos como los pacientes piden también el mejoramiento de las condiciones edilicias. “Mejoramos el área del quemado, cirugía, ginecoobstetricia, pero ahora piden ya otras cosas, el arreglo de los asientos y las sillas de ruedas”, expresó.

En cuanto a la tardanza para realizar estudios de imágenes, señaló que en el Hospital Ingavi van a tercerizar el servicio por espacio de cinco o diez años, aún con las críticas que va a provocar puesto que costará más caro al Instituto, “pero es una responsabilidad que se asumirá”, porque cree que “este sistema agilizará la atención. Si el modelo es exitoso, vamos a trasladar a los demás hospitales y clínicas. A la empresa se le pagará por cada estudio realizado”, agregó.

El problema del IPS es la licitación. Tarda unos seis meses para cualquier compra. Las empresas privadas no tienen problemas para comprar un tomógrafo, que cuesta unos US$ 3,5 millones, y tampoco para arreglarlo rápidamente si se descompone. Concluyó diciendo que los equipos del IPS son viejos y siempre tienen problemas.