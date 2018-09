01 de Setiembre de 2018

| Mario Abdo no designa a titular de ente y unos 450 funcionarios no pueden cobrar

En Dinatran advierten sobre medidas de fuerza por atrasos en los salarios

Unos 450 funcionarios de la Dinatran no pueden cobrar sus salarios, ya que el presidente Mario Abdo Benítez no designa al titular de la citada institución, que debe iniciar las gestiones de pago. Esto genera un foco de conflicto en la institución y los afectados no descartan medidas de fuerza.