En visita sorpresa a zona metrobús, Wiens ve “poca gente trabajando”

| contratista no aprovecha días de sol en zona fernando y hay molestia en mopc

El ministro Arnoldo Wiens hizo una visita sorpresa a la zona del metrobús el sábado de tarde, y comprobó que muy pocos obreros de Mota-Engil estaban trabajando. El MOPC había prometido que obras en Fernando terminarían en 90 días.

El sábado, poco después de las 14:00, el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, realizó una visita sorpresa en la zona de obras del metrobús en Fernando de la Mora. Según funcionarios de la citada cartera, el ministro observó un movimiento casi nulo de trabajadores de la contratista Mota-Engil, representada por João Figueiredo.

En la mañana de ayer consultamos a Wiens sobre su visita a la zona de obras y el exsenador confirmó que efectivamente recorrió el tramo en construcción. En cuanto al movimiento de obreros, el titular del MOPC indicó que vio “poca gente trabajando”.

Colaboradores del ministro aseguraron que los ejecutivos de la contratista serían convocados hoy para que den explicaciones por el poco movimiento de trabajo en la obra, atendiendo que la cartera informó la semana pasada que las obras en Fernando de la Mora concluirían en diciembre, es decir, en 90 días. Y en enero o febrero del 2019 los trabajos se deben trasladar a Asunción, desde Calle Última hasta De la Victoria, tramo de poco más de 2 kilómetros, según el permiso ya otorgado por el intendente capitalino Mario Ferreiro. Frentistas asuncenos del tramo, en su mayoría empresas, ya manifestaron su preocupación por el impacto económico que implicarán las obras.

En obras viales no hay días libres

El Ing. Hermann Pankow, quien asesora a los frentistas de zona Fernando de la Mora, indicó que en obras viales, los únicos feriados que valen son los días de lluvia. “El sábado, un día soleado y no estaba nadie trabajando. Tampoco el domingo. Esto no se puede tolerar y el MOPC debe hacer algo”, señaló el profesional.

Recordó que existen cientos de negocios cerrados a causa de las obras, cuyos avances son muy lentos. Comentó el caso del Shopping 1811, una inversión de US$ 20 millones en Fernando. El sitio debía inaugurarse en mayo, pero por culpa del retraso en los trabajos del metrobús, el centro comercial no se puede habilitar. “Lamentamos que el nuevo Gobierno mantenga a los mismos personajes al frente al proyecto. Con ellos atornillados no veremos cambios”, dijo Pankow.