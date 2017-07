Ferreiro “necesita” plata, pero no cobra a morosos

| dijo que no quiere salir de la comuna sin hacer obras

El intendente Mario Ferreiro aseguró que necesita la emisión de bonos para poder hacer algo durante su gobierno, debido a su deficiente recaudación. “Si esperáramos 4 años para empezar a cobrar (a los morosos), yo me iría de esta administración sin haber hecho absolutamente nada”, expresó.

“Entendemos las críticas, las aceptamos, pero si queremos obras, Asunción necesita más dinero. Es cierto, recaudando mejor, que tenemos que seguir trabajando”, aseveró el jefe capitalino Mario Ferreiro con respecto a la emisión de bonos por G. 100.000 millones que se vendieron en su totalidad el pasado lunes. El monto será destinado a obras, según las autoridades.

Actualmente, la Municipalidad de Asunción presenta un alto grado de morosidad. Del total liquidado, solo el 51% es recaudado, debido al ineficiente sistema. Esto genera que los ingresos de la Comuna se reduzcan ampliamente, y es así como no hay dinero para realizar los trabajos necesarios.

En respuesta a ello, Ferreiro dijo que “cuando se decide no pagar algo o alguien no puede más pagar algo, se inicia un proceso que va hasta a la Corte Suprema de Justicia. Si esperáramos cuatro años para empezar a cobrar todo lo que tendríamos que cobrar, yo me iría de esta administración sin hacer hecho absolutamente nada”.

Añadió que nadie otorga ningún bono si es que no sabe o si se tiene incertidumbre en cuanto a la capacidad de pago. “Nosotros estamos muy tranquilos en el sentido de que la emisión se hizo dentro de la previsibilidad financiera que tiene la Municipalidad”, expresó.

La deuda a la que Mario Ferreiro condenó a la ciudadanía asuncena será pagada en series de 8 a 10 años. Los bonos fueron vendidos a través de la Bolsa de Valores.

La primera serie de bonos será de 25.000 millones, colocada a 8 años a una tasa del 14%; la segunda serie será de otros G. 25.000 millones, a 9 años y una tasa del 14, 50%; la última serie será de G. 50.000 millones, a 10 años de plazo y a una tasa del 14,7.

La emisión fue aprobada dentro del presupuesto general del 2017, y luego, su plan de inversión mediante un dictamen de la Comisión de Hacienda, que fue aprobado por el pleno de la Junta Municipal.

Gestión Tributaria

Por otra parte, Ferreiro recordó que hay un pedido de consultoría de gestión de cobro que está en curso, “que todavía no sale porque es un proceso largo”.

El nuevo Sistema de Gestión Tributaria es duramente criticado por los sindicalistas de la Comuna, quienes aseguran que ellos mismos podrían hacer el trabajo y no es necesario gastar dinero para pagar a una empresa privada.