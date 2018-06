Gremio dice que Fonacide es monumento a la corrupción

| malversación de recursos para educación, sin castigo

La Federación de Educadores del Paraguay sostiene que el 80% de los recursos de Fonacide son malversados en los municipios y gobernaciones. La deficiente gestión y corrupción diluyen esperanzas de una mejor educación.

Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay, dijo que Fonacide es un monumento a la corrupción. “El uso de esos recursos es malversado en un 80% por los intendentes y como existe impunidad nadie está en la cárcel por estos hechos”, dijo.

Según el último reporte de la Contraloría General de la República sobre la rendición de cuentas de municipios y gobernaciones por uso de Fonacide del primer cuatrimestre de 2018, un total de 33 dependencias aún no presentaron su rendición de cuentas; 3 están en proceso; y la rendición de cuentas de 4 municipios fueron rechazadas. Fueron aprobadas 231 presentaciones en el papel, porque tanto la Contraloría como el Ministerio de Educación no cuentan con personal para realizar las verificaciones de lo que dicen los informes.

La Dirección de Infraestructura del MEC, por ejemplo, que debe verificar las obras encaradas en los municipios, no cuenta con medios ni insumos para realizar el trabajo. Algunos fiscalizadores se van en colectivo por falta de automóviles. Una fuente del Ministerio señaló que el año pasado se compraron vehículos, pero ninguno de ellos está a disposición de la Dirección de Infraestructura.

“No sabemos dónde están los vehículos. Encima somos pocos y no tenemos medios para realizar las verificaciones. Algunos directores nos piden que Fonacide lo maneje el MEC, cansados de la mala gestión de los intendentes, pero no entienden que en el Ministerio no damos abasto. Incluso tengo que mendigar para mi combustible a los contratistas si voy con mi vehículo para certificar una obra”, apuntó nuestra fuente.

Kimberly Coronel, en representación de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes), también sumó el clamor de los jóvenes que exigen una profunda revisión y modificación de la Ley de Fonacide. “Desde la Fenaes creemos que la distribución de los recursos de Fonacide debe hacerse de acuerdo a los requerimientos. Donde hay más colegios se necesita más dinero, es algo muy básico que deben tener en cuenta nuestras autoridades y necesitamos más control de estos recursos para evitar el mal uso del dinero que vemos todos los días”, apuntó.