Hospital de B° Obrero no debería funcionar

Si se aplicara la Ley 2319/06, que rige al sistema de salud, el Hospital del Barrio Obrero no debería estar funcionando.

Fue lo expresado ayer por el novel Superintendente de Salud, doctor Jorge Rodas, luego de realizar un recorrido por el edificio. Prometió proporcionar posteriormente un informe detallado de los arquitectos y auditores que participaron de la verificación del nosocomio. No obstante, calificó de “lamentable y terrible” la condición edilicia del hospital. “Me asombró todo lo que vi y en algún momento me gustaría sentarme a hablar y darte un diagnóstico detallado del Hospital barrio Obrero y del INCAN (Instituto del Cáncer) que verificamos hoy. Si es que vamos a aplicar la Ley 2319, ese hospital se debe clausurar de inmediato. ¿Pero qué va a pasar si clausuramos? Mañana el primer muerto va a ser el doctor Rodas”, expresó el Superintendente de Salud.

Sobre el punto debemos recordar que su predecesor, el doctor Domingo Mendoza, había reconocido el año pasado ante nuestro diario que varios hospitales del país no deberían estar operando porque no están habilitados. Por citar algunos, el Hospital de Clínicas, solo está habilitado una parte, lo que es absolutamente irregular. El único hospital del Estado que tiene habilitación es el Instituto de Medicina Tropical. Ni una de las clínicas del Instituto de Previsión Social (IPS) están habilitadas.

La Superintendencia de Salud debe controlar la calidad de los servicios de los hospitales públicos, privados y el mixto (IPS), y es el único que funciona del Consejo de Salud creado hace 22 años por Ley 1032. El consejo debería tener una Dirección Médica y el Fondo Nacional de Salud. Tampoco tiene una política para el sector.