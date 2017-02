13 de Febrero de 2017

| AMENAZA DE NO INICIARse EL PERÍODO EL 23 CONTINÚA EN PIE

Hoy abren escuelas para desarrollo de preclases

El calendario escolar establece la apertura de instituciones en la fecha. Este cronograma de actividades, que comprende la organización escolar, capacitación docente y la toma de pruebas complementarias, no sufrirá variación ante la amenaza de los gremios de docentes de no iniciar las clases el 23 si no reciben el aumento salarial que exigen al gobierno.

Más locales en malas condiciones Hoy es la apertura oficial de las instituciones educativas a nivel país, como lo establece el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEC). En la fecha, directores, docentes y administrativos inician un período de organización escolar con miras al aún incierto inicio de clases ante la amenaza de los gremios de educadores, en principio, de postergar por dos días el arranque del año lectivo a raíz de “jornadas de movilización y protestas”, pero con la posibilidad de convocar a una huelga indefinida. Los gremios de educadores buscan con esta medida de fuerza que el Ejecutivo disponga el 15% de aumento salarial para los maestros de grado y el 10% de aumento para los catedráticos, como se acordó en el Congreso en el Presupuesto 2017 que fue vetado por el presidente de la República, Horacio Cartes. También hay reclamo de los estudiantes Al reclamo docente se van a sumar las organizaciones estudiantiles más importantes, que el año pasado tomaron colegios y “empujaron” la renuncia de la ministra de Educación Marta Lafuente. La Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) señaló que la decisión de vetar totalmente el Presupuesto General de la Nación llevará consigo la pérdida de las pocas mejoras que el gobierno del jefe de Estado Horacio Cartes decidió “limosnar a la educación paraguaya”, como el pequeño aumento (8%) para los gastos de inversión de la cartera de educación y el reducido incremento del salario a los docentes. “El presidente Cartes nos demuestra una vez más que el compromiso asumido hace 15 meses (octubre 2015) de “mojar la camiseta” por la educación solo eran palabras al viento; mentiras sin descaro; promesas vacías”, dice un comunicado de la organización. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y la Organización Nacional Estudiantil (ONE) indicaron que anunciarán acciones.