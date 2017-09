IPS no comunica conclusiones de médicos sobre anestesias

| fiscalía debe INFORMar, dice gerente, quien fue desmentido

El gerente médico del IPS, Aníbal de los Ríos, se negó a dar detalles de la conclusión de la junta médica sobre la muerte de una mujer luego de recibir un anestésico, cuya calidad es criticada. Alegó que solo el Ministerio Público puede informar del asunto. La fiscal del caso desmintió al funcionario.

El IPS había informado hace un mes en conferencia de prensa que se había conformado una junta médica con profesionales de varias especialidades para investigar los procedimientos usados en dos casos en los que se usaron los mismos anestésicos y que derivaron en reacciones a las drogas.

El primer paciente en reaccionar, una mujer de 26 años, murió y el segundo, un joven de 24, terminó en terapia intensiva. El Instituto señaló que una vez que tengan el informe iban a darlos a conocer, sin embargo, ayer el gerente médico de la previsional, doctor Aníbal de los Ríos, dijo a ABC que el reporte del equipo de especialistas fue enviado a la fiscal del caso, Teresa Ruiz Díaz, y que por eso no van a poder informar al respecto.

Cuando se le consultó si no le llegó una copia del informe, el funcionario señaló que sí, pero que no podía decir nada al respecto porque el caso está en manos del Ministerio Público. “Ya entra en la cancha de ellos (la fiscalía) liberar o no información. Ya no es información nuestra. A nosotros nos obligan que eso pase a la fiscalía. Yo no puedo hacer una preopinión”, dijo.

IPS sí puede informar

La fiscala Teresa Ruiz Díaz confirmó que recibió el informe de la junta médica que fue enviado por el IPS sobre el caso anestesia.

Cuando se le pidieron detalles del mismo, la agente se excusó porque no estaba en su oficina, ya que había una huelga en el Ministerio Público y no podía acceder a su despacho. Al consultársele si la fiscalía dispuso que el IPS no informe sobre las conclusiones de la junta médica, Ruiz Díaz dijo que la previsional no tiene ningún impedimento al respecto. “No hay ninguna restricción para que el IPS informe del tema ya que ellos son los interesados”, dijo.

Los anestésicos investigados por generar reacciones en 2 pacientes son: bupivacaína (marca Buloc C, del laboratorio Celón) y fentanilo (laboratorio Eurotec).