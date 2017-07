IPS sigue sin cumplir con los pacientes oncológicos

Asegurados de la previsional con tratamientos oncológicos señalaron que siguen sin tener acceso a las medicaciones para su tratamiento.

Fármacos como Acetato de Leuprolide (para cáncer de próstata), Vinblastina (cáncer de mama) y Fluoracilo (mama, intestino, piel, etc.) son los más difíciles de conseguir actualmente en la previsional, comentaron los afectados.

Un pedido desesperado del IPS al Ministerio de Salud, con fecha del 29 de junio, solicitando 1.000 unidades de Fluorouracilo 500 mg inyectable, utilizado para tratamiento para el cáncer, es una muestra de la situación crítica por la que pasa la previsional.

El problema de la falta de medicamentos e insumos para los pacientes oncológicos se arrastra desde hace 6 meses, comentaron los asegurados y sus familiares.

En el pabellón 1 del Hospital Central están todos los pacientes que esperan la orden para hacer quimioterapia, además del primer piso. “Venimos a probar suerte a ver si ya hay medicamentos para mi papá. Cada mes nos dicen que es problema de la licitación y nos hace comprar una caja de remedio que cuesta G. 600.000”, dijo Antonia Ferreira, quien acompañó a su padre de 75 años.

Lo que dice el IPS

Consultamos al presidente del IPS, Benigno López, sobre el déficit en la medicación oncológica, el funcionario señaló que mientras no se resuelva el proceso de compras (la licitación está protestada) el problema persistirá. “Mientras no sea IPS quien dicte las normas para la compra de los medicamentos que sus asegurados necesiten, no se podrá dar solución. Mientras no haya claridad y seguridad cuando se trata de la compra de biosimilares; mientras no se resuelva el paquete de beneficios a los que el asegurado tiene derechos; mientras no se resuelva el tema del impacto de las enfermedades catastróficas que llevan el 45% del presupuesto de IPS, esto seguirá retrasando los procesos”, explicó.