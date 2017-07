IPS, sin fármacos, justifica préstamo de US$ 66 millones a firma privada

| benigno lópez pide que se sepa diferenciar entre fondos de salud y de jubilación

En momentos en que el IPS atraviesa un crítico desabastecimiento de fármacos e insumos, al punto que ni siquiera tienen guantes en las clínicas periféricas, la previsional benefició con un crédito de más de US$ 66 millones a la firma Tigo. El titular del ente Benigno López justificó la operación pidiendo saber diferenciar los fondos de salud y jubilación.

Parece un contrasentido, los asegurados sin medicamentos e insumos y el IPS prestando una multimillonaria suma a una empresa. El jueves, mismo día que la previsional se declaraba con “saldo cero” en insumos básicos y fármacos oncológicos y solicitaba auxilio al Ministerio de Salud, se daba a conocer la trasferencia de US$ 66 millones desde las cuentas del IPS a favor de la firma Tigo. “Los fondos jubilatorios (de donde proviene el préstamo) son de inversión, préstamos, colocaciones, en tanto los fondos de salud, son para gastos en salud. No se pueden usar los fondos jubilatorios en salud. Está prohibido por la Constitución y la Carta Orgánica de IPS. El fondo de jubilación tiene US$ 1.800 millones colocados en la economía paraguaya, que no se pueden usar para gastar en Salud”, señaló Benigno López.

Agregó que faltan proyectos seguros para el IPS que generen renta. A la fecha, el 70% de la cartera está en bancos y estos tienen cierto límites para recibir depósitos de IPS y estos límites se acercan. De ahí que no se hacen depósitos a largo plazo, sino a corto y mediano. “El instituto tiene a la vista un monto importante que genera renta. Hay un acuerdo con el BID, que lleva a la diversificación de la cartera que es manejo de riesgo. La operación de préstamo (a Tigo) es una operación financiera con el menor riesgo posible en el mercado. La tasa pactada duplica la tasa de depósitos a la vista y diversifica el riesgo. Es de los proyectos que hacen falta en IPS para dar valor agregado a la inversión”, dijo.

Agregó que IPS está autorizado a conceder créditos siempre que fueran seguros; con garantía y rentables. “Esta operación tiene la mayor seguridad que una inversión pueda tener; siendo en consecuencia legal y financieramente conveniente. Quien hace el análisis del crédito es el BID y quien propone la operación es el BID. Quien maneja y monitorea el crédito es el BID. IPS reclama la fianza al BID y este repaga el crédito y sus intereses a IPS que sale de la operación y el BID se hace cargo de perseguir el cobro a Tigo. Es a 5 años con dos de gracia; la tasa base que recibe IPS es el 7,5% anual, pagadero de forma semestral y el monto es de G. 367.000 millones”, explicó López.