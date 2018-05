Irrisoria multa por contagio de hepatitis a los dializados

| paga G. 7 millones, pero firma contrato por 11.000 millones

Hace un año, en la clínica del Dr. José Dávalos, del Consorcio Renal, fueron contagiados de hepatitis 45 pacientes renales del IPS y Salud. Los afectados dicen que fueron abandonados a su suerte y el médico solo fue multado por G. 7 millones. Sin embargo ya firmó otro contrato millonario con la previsional.

En marzo del 2017, durante el servicio de hemodiálisis que brindaba la clínica de Dávalos a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud, se registró una falla grave en la bioseguridad del establecimiento, lo que derivó en el contagio de hepatitis C que afectó a 45 personas (36 del IPS y 9 de la cartera).

Desde aquella situación, la mayoría de los afectados señalaron que no fueron asistidos en tiempo y forma por las autoridades sanitarias, que en cambio quisieron minimizar el problema. “Siempre nos dicen que somos monitoreados para el control de nuestra carga viral. Supuestamente todos estamos bien y que la hepatitis no tiene efecto hasta ahora, pero vemos que varios compañeros empeoraron desde aquel entonces y otros estamos separados del grupo normal de dializados. Nos dijeron que iban a dar un fármaco especial para tratar la hepatitis a los que necesitaban, pero según ellos nadie lo necesitó. No confiamos en lo que nos dicen”, señaló una de las afectadas del IPS que pidió la reserva de su identidad.

Por su parte, la cartera informó ayer que luego del incidente, la clínica del Dr. Dávalos, quien representa al Consorcio Renal, fue multada con 100 jornales, G. 7.850.500, lo máximo estipulado en el Código Sanitario. El establecimiento de Dávalos también fue suspendido en forma parcial hasta nuevo aviso. Sin embargo, el médico ya firmó hace unos meses un contrato de G. 11.000 millones, nuevamente con el IPS.

Resultado de la investigación

Salud no dio a conocer aún resultados de la investigación que abrió el año pasado sobre el contagio masivo de hepatitis en uno de los locales del Consorcio Renal. En la tarde de ayer intentamos, sin éxito, obtener la versión del Dr. José Dávalos, representante del consorcio. La consulta que queríamos hacer al citado médico es cómo estando una de sus clínicas suspendidas para recibir pacientes, igualmente fue adjudicada por el IPS para el servicio de hemodiálisis por un valor de G. 11.000 millones. En la cartera señalaron que el local donde ocurrieron los contagios no puede recibir nuevos pacientes.