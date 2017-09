Jóvenes: trabajo, estudio y “garra”

Jóvenes y organizaciones juveniles fueron distinguidos ayer por la Comuna de la capital con el “Premio Municipal de la Juventud” al destacarse por su trabajo, estudio o por la “garra” que pusieron al luchar por la educación o representar a su país.

El acto se realizó en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Los ganadores recibieron un pago en efectivo de 15 jornales (G. 1.100.000), más un trofeo.

Todos pudieron expresarse en un discurso tras recibir el galardón. Por ejemplo, Junior Román, ganador de la categoría “Labor Social”, dijo que uno de los problemas más frecuentes que él visualiza es que hay muchos jóvenes preparados y con interesantes ideas, pero que no llegan a avanzar porque “sus padres no les dejan salir, les exigen que saquen todo 5 en el colegio, o les obligan a estudiar algo que no quieren”.

Enrique Peralta, del grupo de danza “Street Soul”, fue premiado por trabajar como coreógrafo gratuitamente y enseñar hip hop a jóvenes del Bañado Sur. Ahora el grupo espera más apoyo de la Municipalidad capitalina para pagar el costo del viaje que pretenden hacer a Brasil para representar a Paraguay en competencias de baile.

Eusebio Ayala, ganador de la categoría “actividades académicas”, aprovechó para criticar al sistema de Educación Superior, ya que, según él, existe una falta de incentivo a la investigación científica.

Yanina Echeverría, ganadora de la categoría “actividades productivas”, habló sobre la importancia del reciclado y el cuidado del Medio Ambiente.

Por su parte, Óscar Ojeda, ganador de la categoría Protección al Medio Ambiente, anunció que viajará a Emiratos Árabes para representar a Paraguay en un encuentro internacional de Cetrería (cría de aves rapaces).

Por otra parte, Rosa Battilana fue la ganadora de la categoría “actividades deportivas” por ser campeona mundial de “Taekwondo ATA”.

La estudiante Jessica Romero, quien fue líder estudiantil al frente de la toma de colegios, fue la ganadora de la categoría “Méritos Cívicos”. El concurso es realizado todos los años y los jóvenes de 15 a 30 años pueden postularse.