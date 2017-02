La gestión de la educación es atrasada

Para Luis Fernando Ramírez, asesor pedagógico, uno de los motivos del rezago histórico de la educación paraguaya es que los conductores de la educación se dedicaron a dar respuestas momentáneas, (sociales y políticas) sin criterio pedagógico y sin pensar en el futuro.

“Se cumplió con llegar a todos, pero no se cumplió con la pedagogía. La Reforma tiene modelos educativos muy interesantes, pero no se cumplen. La gestión de la educación sigue parámetros de la década del 70, aún con ideas muy autoritarias; es una gestión atrasada que ya no funciona. Hay un desfasaje en tres niveles: primero en capacitación docente, segundo en las estructuras para mantener el sistema educativo, y tercero en la velocidad a la que los alumnos cambian”.