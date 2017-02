Más locales en malas condiciones

CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Varias instituciones educativas del noveno departamento de Paraguarí iniciarán las clases con sus aulas en malas condiciones.

Algunas de ellas están con peligro de derrumbe. Precisan mejorar el techo, piso y sanitarios. Otras necesitan de sanitación para combatir la invasión de hormigas negras cortadoras.

La Prof. Norma Orsusa, directora del Colegio Nacional de Simbrón, compañía del distrito de San Roque González, explicó que dentro del colegio también funciona la escuela Demetria Monges de Barrios, donde las autoridades educativas se comprometieron a edificar un sanitario sexado, mejorar el techo de la institución, piso y sanitar el grado de preescolar que está invadido por insectos.

En caso de que el MEC no realice la sanitación del aula del preescolar de la escuela, los niños no podrán ingresar a su sala, por lo que tendrá que adecuarse algún espacio para que no pierdan clases hasta tanto finalicen los trabajos en la institución.

Asimismo, en la escuela Perla del Ypoá, de la compañía Cañada, se apuntan necesidades como la reparación de un aula y ampliación de la institución, como también de pintura completa. Dicha escuela se encuentra a unos dos kilómetros de la ciudad.

Por otra parte, en la escuela Sagrada Familia de la compañía Ypecuá-Isla Ybaté, jurisdicción de esta ciudad, es necesario derrumbar dos aulas y un sanitario que perdieron su vida útil y toda su estructura requiere de una nueva edificación, como también la mejora del piso y pintura de la escuela, manifestó la directora de la escuela Prof. Élida Maciel.

La directora Maciel también reclamó la apertura de un camino vecinal para que los alumnos puedan tener acceso a la institución ya que hasta el momento deben pasar por una propiedad privada para llegar a la misma.