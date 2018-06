Mburicaó de aguas negras

| desechos sólidos e industriales lo contaminan

Uno de los principales cauces hídricos urbanos, el arroyo Mburicaó, se encuentra totalmente contaminado por desechos sólidos e industriales. Vecinos exigen a la Municipalidad y a la Seam que se cumplan leyes ambientales. Productores piden que no se los “satanice”.

El Mburicaó nace en las inmediaciones de la Avenida Eusebio Ayala y Choferes del Chaco y se extiende por 8 kilómetros recogiendo el agua de varios afluentes y manantiales. Llevar la mano a la nariz a lo largo de los 8 kilómetros del tramo que tiene el arroyo, es inevitable.

David Fariña, de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente (Seam), afirmó que las actividades industriales como mataderías, curtiembres, frigoríficos y gasolineras, entre otros, son sus contaminantes. “Está contaminada porque somos débiles las instituciones para realizar los controles y hacemos mea culpa. Nosotros realizamos las intervenciones a estas industrias, pero la Seam no puede hacer todo solo. Eso sin contar que no tenemos recursos suficientes. La Municipalidad de Asunción no realiza las verificaciones de los desechos, hace poco se retiraron del cauce 50 toneladas de basuras”, indicó.

Sin duda, la zona más castigada del Mburicaó es cuando cruza la avenida Artigas y se interna por Tablada Nueva, en el sitio es donde las aguas presentan mayor suciedad. Los vecinos reclaman una pronta solución para recuperar el arroyo.

Los “satanizados”

Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), defendió a su sector diciendo que la contaminación del Mburicaó saca a luz un hecho que afecta a casi todos los arroyos de la zona capitalina, central o urbanas, tema que no está en la agenda de las ONG ambientalistas “que se dedican a satanizar la producción agrícola, culpándolas de la contaminación de los cursos de agua, mientras que los hechos demuestran que el problema no está en el campo”. Agregó que esto demuestra las falencias o carencias de los alcantarillados sanitarios.

Cristaldo enfatizó que en el campo, los análisis del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania, y del Instituto Sofía, de Berlín-Alemania demostraron que la cuenca del arroyo Capiibary, Itapúa, con más de 40 años de agricultura en su área, no presenta niveles de contaminación.