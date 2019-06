Médicos del IPS dicen que mermó inversión

Desde la asunción de Horacio Cartes, en el año 2013, y bajo la presidencia de Benigno López (actual ministro de Hacienda), el IPS sufre una debacle en insumos y servicios, aseguran miembros de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social.

El doctor Edilberto Rivarola, titular de la citada asociación, destaca que antes del 2013, la mayoría de los equipos para estudios funcionaban plenamente, por ejemplo, los estudios de endoscopía (que ahora está en déficit) se realizaban en cinco salas.

“Funcionaban plenamente cinco salas completas de endoscopía, otra sexta para internados y otra séptima para vías biliares. Era impresionante la cantidad de procedimientos que se hacían. Pero cuando asume Cartes se viene la debacle en el Hospital Central, en lo que es compra de equipamientos”, dijo.

Desde ese año se iniciaron “los groseros gastos en infraestructura”, añadió el doctor. “Ese es el negocio de esta gente, construir, construir; equipar no es negocio, y todo lo que pudieron tercerizar lo tercerizaban. Hoy no hay equipos de endoscopías y los asegurados deben reagendarse una, dos, tres y cuatro veces porque no hay turnos”, apuntó.