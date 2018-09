MOPC, camino a rescindir el contrato del metrobús

| se argumentaría incumplimiento, dice wiens

La firma Mota Engil, adjudicada para la construcción de los tramos 2 y 3 del metrobús, tendría los días contados, ya que el MOPC le rescindiría el contrato de más de US$ 70 millones por los retrasos en Fernando de la Mora.

“Nuestro objetivo es terminar antes de fin de año la afectación del tramo que viene desde San Lorenzo hasta Calle Última (límite entre Fernando de la Mora y Asunción). Nos urge que los frentistas puedan volver a su rutina normal. Hemos tomado medidas drásticas, cambiando responsables. El proyecto metrobús está intervenido. No vamos a entrar a la capital mientras no se termine bien el tramo hasta Calle Última. Si se va a entrar, se tiene que entrar en otra dinámica”, indicó ayer Arnoldo Wiens, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a ABC Cardinal. En cuanto a Mota Engil, empresa portuguesa responsable de las obras del metrobús y representada por João Figueiredo, el exsenador reconoció que una de las posibilidades es rescindir el contrato por incumplimiento. Recordó que el 19 de octubre podría definirse esta situación, ya que ese día culmina la prórroga tras el anuncio de la paralización de las obras. Si no se define en esta fecha, podría ser en diciembre, cuando el contrato llegue a su final, ya que las obras deben estar culminadas antes que termine este año, lo que –a criterio de Wiens– “resulta imposible de cumplir”.

“Para nosotros no ha sido una dinámica feliz con ellos (Mota Engil) el tramo tres. Por ello, las exigencias de Asunción han sido muy severas en cuanto a la afectación. Por ejemplo, se prevén trabajos las 24 horas y un cronograma creíble”, explicó.