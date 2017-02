Mujer con tumor denuncia despido

Graciela Ferreira (39), quien sigue un tratamiento en el Hospital Nacional de Itauguá por un tumor interno que se le detectó en la cabeza, denunció que fue despedida del Colegio Experimental Paraguay-Brasil (dependiente de la UNA) por las ausencias que tuvo por su tratamiento. La afectada se desempeñaba como limpiadora y tenía una antigüedad de 21 años. “Me iniciaron un sumario y luego resolvieron despedirme. Ignoraron los reposos y mi diagnóstico. Hace rato me tenían en el patio sin darme trabajo, para luego informarme que fui despedida. Yo tomo medicamentos muy costosos y ahora me quedé sin ingresos”, lamentó Ferreira, quien visitó la redacción de ABC acompañado por el defensor del Pueblo, abogado Miguel Godoy Servín.

Godoy anunció que la institución a su cargo se hará cargo de asesorar jurídicamente a la afectada en este caso. “La señora pidió nuestra ayuda y vamos a guiarla. Pensamos que por lo menos debían pagarle una indemnización u ofrecerle un retiro voluntario”, dijo.

Por su parte, la administradora de la institución educativa, Guadalupe Cantero, explicó que Ferreira no presentó en tiempo y forma sus reposos. “En 2016 incluso no entregó ningún documento que respalde sus ausencias. No desconocemos su dolencia, pero debió cumplir con el reglamento de la UNA”, explicó.