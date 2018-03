Municipios, los más corruptos

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó y frenó más de 570 casos sospechados de corrupción en los llamados a licitaciones públicas para la adquisición de productos y servicios para el Estado en el 2017, la mayoría de ellos cometidos por los gobiernos municipales, que tienen a su cargo la administración de los recursos de Fonacide y la obligación de invertir en infraestructura y alimentación escolar.

La abogada Melody Martínez, jefa de investigaciones de la DNCP, señaló que los actos más comunes investigados fueron las trasgresiones en contra de los principios y normas de la Ley 2051.

“Las municipalidades no comunicaban sus llamados licitatorios a la DNCP. Realizaban sus llamados, adjudicaban y no comunicaban lo cual está prohibido. Así nosotros no podemos ejercer ni control previo, ni preventivo sobre lo que el Estado está adquiriendo”, dijo.

Para cometer estos actos las municipalidades alegaban desconocimiento, pese a que tal argumento, según nuestras leyes, no es justificativo. La ley está para ser cumplida y nadie puede alegar el desconocimiento de la misma.

Martínez añadió que otras irregularidades detectadas son la falta de cumplimiento de las normativas legales, ya sean permisos municipales, autorizaciones de la Seam, del Ministerio de Industria y Comercio, entre otros, además de las sobrefacturaciones de las compras públicas, pese a que la DNCP pone a disposición las pautas referenciales de cómo deben presentar sus precios.

Martínez apuntó que cuentan con un nuevo sistema de denuncias, con protección al denunciante, disponible en el portal de Contrataciones Públicas para toda la ciudadanía (www.contrataciones.gov.py.). “Es muy práctico. Se entra en el módulo Servicios, luego se cliquea Denuncias”, apuntó.