12 de Julio de 2017

Nuncio cuestiona la labor pastoral de la Iglesia local

El nuncio apostólico Eliseo Antonio Ariotti cuestionó ayer algunas falencias pastorales de la Iglesia en el Paraguay. Dijo que es una vergüenza que un obispo tenga solo dos o tres seminaristas y que el Trienio de la Juventud no trascienda. Lamentó que María no sea tema de una jornada vocacional y que no se dé más participación a los laicos.