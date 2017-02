OPS no aconseja aún uso de vacuna contra dengue en programas públicos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó a ABC que sigue vigente su recomendación, hecha ya en 2015, de la no introducción aún de la vacuna contra dengue en los programas nacionales de inmunización ante la falta de evidencias de efectividad y seguridad del producto. Este solo se consigue en el sector privado.

ETIQUETAS

“Considerando las condiciones para el uso de esta vacuna y la falta de evidencias en algunos aspectos de seguridad y efectividad, el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS reitera su advertencia previa realizada en julio del 2015, que no se recomienda la introducción aún de la vacuna contra dengue en los programas nacionales de inmunización a nivel de país”, señala parte de la nota enviada a ABC por parte de la citada organización internacional. Esta respondió de esta manera a nuestra consulta sobre su posición con respecto al producto que hoy se comercializa solo en el sector privado.

El informe de la OPS reitera además que a la fecha no está disponible esta vacuna a través del Fondo Rotatorio de OPS/OMS (por el cual se adquieren todas las vacunas para programas públicos) debido a que no está recomendada por el GTA, no tiene la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no cuenta con el registro en el país de origen (Francia).

La Organización Panamericana señaló además en su escrito que la solicitud para los países de las Américas es continuar las actividades de fortalecimiento de la vigilancia con el fin de mejorar el conocimiento sobre la carga de enfermedad de dengue. “Las actividades de vigilancia fortalecidas son altamente importantes en el contexto de brotes de otras enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo Zika y Chikunguña”.

Dicen que está recomendada por la OMS

Según informó el laboratorio francés Sanofi Pasteur, que desarrolló y comercializa la vacuna contra el dengue, este producto es el resultado de 20 años de investigación que culminó con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de introducir la vacuna en países endémicos como el nuestro. Para que la vacuna tenga un 93% de efectividad contra los 4 serotipos del dengue se requiere la aplicación de 3 dosis, una cada seis meses.

El costo fijado por el Ministerio de Salud para el medicamento, que se vende en cadenas de farmacias, es de G. 678.000 cada dosis, por lo que el gasto final por persona es de G. 2.034.000, en un año y medio.