Pacientes del IPS se infectan con hepatitis C en sesiones de diálisis

| EL SUFRIMIENTO DIARIO DE LOS ASEGURADOS (XI)

Por Daniel Ortiz y Higinio Ruiz Díaz

Más de 30 pacientes del IPS se contagiaron con hepatitis C durante sus sesiones de diálisis en un sanatorio privado adjudicado para el servicio. El caso fue denunciado en junio a la Defensoría, pero aún no investigó.

ETIQUETAS

Los primeros casos de contagio con hepatitis C en las sesiones de diálisis aparecieron en abril en el Sanatorio Americano, específicamente en un espacio que alquila el Dr. Marcos Dávalos. Este profesional forma parte del Consorcio Renal, que ofrece el servicio de diálisis al IPS y al Ministerio de Salud y está integrado por el Hospital del Corazón (Dra. Carmen Skell) y el Centro de Enfermedades Renales (Cersa), del Dr. Silvio Franco. “En mayo y junio fueron apareciendo más infectados, solo en el Sanatorio Americano, hasta llegar a más pacientes renales afectados, casi todos del IPS”, informó ayer el Dr. Marcos Martínez, director del Instituto Nacional de Nefrología de la cartera sanitaria.

El funcionario señaló que la sección de diálisis del Sanatorio Americano, a cargo del Dr. Dávalos, ya fue intervenida y se prohibió, desde que tomó intervención el ministerio, que ingresen nuevos pacientes renales.

Ante la consulta de cuántos pacientes renales fueron afectados con hepatitis C en las sesiones de diálisis, Martínez señaló que no pueden dar con exactitud los números, pues están en plena etapa de relevamiento y cruzamiento de datos. “Exigimos al responsable del servicio que nos remita la lista de pacientes con serología positiva para que nosotros confirmemos el diagnóstico. Hasta ahora supera los 34 pacientes, la mayoría del IPS”, comentó.

Martínez no quiso entrar en muchos detalles ya que el brote de la enfermedad en el sanatorio mencionado está en plena investigación y consolidación de datos. “Como en ese lugar también hay personas que se hacen diálisis por cuenta del Ministerio de Salud, estamos viendo si hay afectadas. Actualmente están supervisores del ministerio controlando el trabajo de los profesionales que hacen la dialización”, destacó el titular del Instituto Nacional de Nefrología.

Informó que en los otros dos locales que forman parte del consorcio, es decir el Hospital del Corazón y Cersa, no están teniendo problemas de brotes de hepatitis. “No hay reportes, sin embargo, también vamos a realizar una revisión en estos sitios”, manifestó Martínez, quien dijo que se está trabajando muy de cerca con los infectólogos de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud.

Trascendió que la mayor preocupación de los infectados es que hasta ahora el IPS no les está proveyendo los medicamentos (sofosbuvir/daclatasvir) contra la hepatitis, pues la droga no forma parte del listado de fármacos de la previsional.

Consorcio Renal no respondió

Anoche intentamos conocer la versión del Consorcio Renal a través de uno de sus integrantes, el Dr. Marcos Dávalos. Sin embargo, no respondió a nuestros insistentes llamados.

La Defensoría del Pueblo recibió el mes pasado dos denuncias sobre la transmisión de hepatitis C durante sesiones de diálisis en el Sanatorio Americano. Esta institución pública, que viene interviniendo ante los malos servicios de salud en hospitales públicos y privados, no inició las pesquisas al respecto por esta supuesta negligencia que afectó a los pacientes del IPS. “Hemos recibido dos denuncias en junio, pero no accionamos todavía, pues los afectados debían arrimar algunos análisis”, anunció la Lic. Fanny Gómez, de la Defensoría.

ABC Cardinal intentó ampliar más datos con el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, pero este dijo que nada sabe del asunto.