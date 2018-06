Para evitar crispaciones el MEC no hará llamado plurianual de los kits

| Ministerio recomendará a próximas autoridades convocar a licitación por dos años

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió introducir una adenda a la convocatoria que realizó para adquisición de kits escolares, que iba a ser plurianual (por dos años), para que se mantenga con el sistema anual, pese a que es legalmente viable. La decisión es para dar tranquilidad a la ciudadanía y evitar crispaciones por la transición política.

El Ministerio de Educación realizó el llamado a licitación para adquisición de útiles escolares hace dos días con un sistema de contrato abierto con alcance plurianual (por dos años, permitido por ley), como las licitaciones para provisión de almuerzo escolar, sin embargo, esta innovación se truncó debido a una serie de comentarios que ponían en duda la iniciativa que busca minimizar los factores que dificultan cada año la entrega en tiempo y forma de los kits escolares.

La viceministra de Educación, María del Carmen Giménez Sivulec, explicó que el ministro de Educación, Raúl Aguilera (actualmente en el extranjero en misión oficial), dispuso que se introduzca una adenda y se conserve el llamado para adquisición de útiles con el sistema anual, porque “el ministerio no necesita tensiones adicionales” y principalmente porque no hace ninguna diferencia para el MEC que sea anual o plurianual debido a que el proceso es el mismo.

“Tenemos que entender que en algún momento esto hay que innovar y comprender que la educación y los servicios educativos no son planes de gobierno sino planes de Estado. Nosotros no podemos parar ni pedirle a un niño o a un joven que espere porque hay cambio de gobierno, lo cual también puede comprometer al siguiente equipo cuando llegue febrero y no se cuente con los útiles”, dijo.

La viceministra advirtió que si el llamado no tiene fluidez en estos meses, el MEC no llegará a tiempo con los kits ni en febrero ni en marzo de 2019. “El tiempo material a lo largo del año fiscal no alcanza para llevar adelante este proceso; esa es la razón por la cual se había pensado en una adquisición plurianual, que recomendaremos a las próximas autoridades, para evitar por un año de proceso, respondiendo también a la solicitud sistemática de los frentes estudiantiles, cuyo principal reclamo es la llegada tardía de los útiles escolares a todos los estudiantes al inicio de las clases”, indicó.

Los contratos plurianuales son abiertos y establecen cantidades mínimas y máximas a contratar que cada administración puede dejar sin efecto. Igualmente las adjudicaciones y contrataciones para el operativo kits escolares 2019 ya serán responsabilidad del nuevo gobierno.

Factores de retrasos

Los principales factores de retraso en la entrega de kits parten desde los procesos de preparación de los pliegos, análisis de las ofertas, período de tachas, reclamos y protestas, que llevan más de seis meses. Luego están los factores de fuerza mayor (cierre de puertos, por huelgas o bajante del río) y problemas de caminos, entre otros.