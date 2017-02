“Patadas” a docentes suplentes

El titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, advirtió que “si a algún docente que se pliegue a la manifestación del 23 de febrero (en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el aumento salarial) lo quieren sustituir, van a sacar a patadas al sustituto”.

Dijo que el 23 y 24 van a realizar jornadas de protesta y movilización si no logran el 15% y 10% de aumento, amparados en el Art. 32 de la Constitución Nacional, que dice que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, y que recién después pedirían la declaración de huelga. “La única sanción que nos pueden aplicar es el descuento de salario, del que estamos conscientes”, señaló, y desmintió al ministro de Educación, Enrique Riera, quien dijo que varios miembros de la FEP no están de acuerdo con la postura de no iniciar las clases. Piris señaló que “si sigue así, en uno o dos meses (Riera) va a correr la misma suerte que Marta Lafuente”.