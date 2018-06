Pedirán más datos sobre la compra de US$ 80 millones

| Mazzoleni consultará sobre fármacos al ministro de salud

El Dr. Julio Mazzoleni, próximo ministro de Salud, informó ayer que se reunirá con el actual titular de la cartera, Dr. Carlos Morínigo, para interiorizarse sobre la compra de medicamentos e insumos por US$ 80 millones. Esta nueva deuda deberá ser pagada por el próximo Gobierno.

“No tengo todos los detalles (de la licitación para la multimillonaria compra de medicamentos y desinfectantes). Entiendo que es un pliego apuntando a mantener el suministro de medicamentos de insumos especiales”, manifestó Mazzoleni, en contacto con ABC.

El futuro titular de la cartera sanitaria comentó que en el marco del inicio de actividades del gobierno de transición, hoy se reunirá con el actual ministro, Dr. Carlos Morínigo, a fin de conocer a fondo la cuestión, porque alegó que desconoce a ciencia cierta en qué consiste el llamado, reiteró.

Los sobres de ofertas se abrirán el 15 de junio, solo dos meses antes de que asuma el gobierno de Mario Abdo Benítez, presidente electo. El listado de compra cuenta con 174 ítems de medicamentos, en su mayoría destinados a Atención Primaria de la Salud (APS) y para uso en terapias intensivas. El monto mencionado se sumará a la actual deuda con las farmacéuticas de US$ 143 millones.

Desde la Dirección Nacional de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud se informó que esta licitación es necesaria para mantener los stocks de medicamentos. En la dependencia aseguraron además que varios productos se están acabando, por lo que se inició el proceso de reposición para evitar faltantes en los próximos meses. Recordaron que en agosto de 2013, cuando asumió el gobierno de Horacio Cartes, los parques sanitarios se encontraban con un desabastecimiento crítico y las licitaciones para adquirir los fármacos e insumos tardaron meses. La cartera informó además que el proceso licitatorio de US$ 80 millones está con protesta, por lo que, con suerte, la adjudicación de los productos se concretaría entre 4 y 5 meses. El Formulario Terapéutico Nacional tiene 488 ítems y ahora solo se comprarán 174 ítems por una necesidad real.

Deuda con proveedores

Actualmente el Gobierno saliente mantiene una deuda de US$ 143 millones con las farmacéuticas y en Hacienda estiman que en agosto, cuando asuma la nueva administración, esta obligación se reduciría a US$ 110 millones. Pese a la mora, tanto las empresas proveedoras como la cartera aseguraron que el stock de fármacos no se verá resentido.