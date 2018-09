Potenciarán la educación a través de la tecnología

| Acuerdan colaboración internacional con el ISTE

Los ministerios de Hacienda, Benigno López, y de Educación, Eduardo Petta, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con Richard Culatta de la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE), para promover la investigación mediante el uso de la tecnología en nuestro sistema educativo.

“Nosotros seguimos a lo antiguo, pero ahora vamos a meternos en algo distinto tanto para los padres como para los jóvenes. Vamos a prepararles para que puedan enfrentarse en el futuro al mundo tecnológico. Paraguay ya decidió embarcarse en la tecnología en al educación”, dijo tras la firma del acuerdo el ministro de Educación, Eduardo Petta.

Señaló que el plan para el aprovechamiento de la tecnología en el sistema educativo tiene apoyo de la organización Paraguay Educa, a cargo de Santiago Llano, y el acompañamiento del experto en educación y tecnología Richard Culatta, del ISTE, quien trabajó en su momento con el gobierno de Barack Obama, en EE.UU.

“La investigación en la educación es lo más importante para un país. Hay que preparar a nuestros jóvenes, futuros líderes, para su desafiante futuro. La tecnología es la herramienta más importante en cuanto a oportunidades para acabar con la desigualdad, dijo Culatta.

La firma de cooperación se hizo ayer, durante la sesión del Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la educación y la Investigación (FEEI).

Casañas Levi aparece en varios entes

El director Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, quien encabeza junto al ministro de Educación, Eduardo Petta, una campaña para detectar planilleros (para los sindicatos se trata de una “cacería de brujas”), figura en varias instituciones estatales, según la nómina de Hacienda.

El director cobra mensualmente un salario total que orilla los G. 23.500.000. En la Cámara de Senadores es funcionario permanente y fue comisionado al MEC para ocupar la Dirección Anticorrupción. También figura como contratado en el Consejo de la Magistratura como personal docente.

“Cobro en el Senado y no en el MEC. En el Congreso me pagan mi salario porque soy comisionado a la cartera educativa. Lo que me paga el MEC son G. 5 millones aproximadamente por responsabilidad en el cargo y gasto de representación. En el Consejo de la Magistratura soy catedrático, desde el año 2000, en la escuela judicial. Siempre acudo a dar clases”, explicó Casañas Levi.