Quieren instalar equipo de transición en Salud Pública

| futuro ministro priorizará stock de fármacos

Existe la intención de instalar el equipo de transición en el Ministerio de Salud este lunes o martes, informó ayer el Dr. Julio Mazzoleni, quien asumirá la titularidad de la cartera en agosto. Aclaró que debe coordinar con el actual ministro. Anunció que su prioridad será mantener el stock de fármacos.

El Dr. Julio Mazzoleni, quien asumirá en el Ministerio de Salud el 15 de agosto, señaló a ABC que tiene la intención de instalar el equipo de transición en la cartera sanitaria entre el lunes o martes de la otra semana. “Tenemos que hablar de este tema con el actual ministro, Dr. Carlos Morínigo, para coordinar los trabajos, que pensamos emprender en el marco del respeto. La idea es comenzar la otra semana”, reiteró.

Por su parte, en la cartera sanitaria comentaron extraoficialmente que el presidente Horacio Cartes todavía no autorizó el ingreso a las instituciones del Gobierno de los equipos a ser conformados por los colaboradores cercanos de “Marito” Abdo Benítez, quien asumirá el poder en 2 meses y medio.

Fármacos en insumos

Cuando se le consultó sobre cuál será su prioridad en los 100 primeros días de gestión, Mazzoleni respondió que ya estableció una agenda y objetivos primarios, que se resumen en asegurar el stock de medicamentos e insumos para todos los hospitales del país.

Actualmente el Gobierno saliente mantiene una deuda de US$ 143 millones con las farmacéuticas y en Hacienda estiman que en agosto, cuando asuma la nueva administración, esta obligación se reduciría a US$ 110 millones. Pese a la mora, tanto las empresas proveedoras como la cartera sanitaria aseguraron que el stock de fármacos no se verá resentido en ningún aspecto.

Analiza nombres

En cuanto a su equipo de trabajo y los nombres para los cargos de relevancia, el reumatólogo señaló que tiene varios candidatos pero que por respeto a los mismos no quiere dar los nombres. “Para el viceministerio de Salud tengo 3 candidatos. El perfil que busco es una persona operativa, que tenga también algo de cancha política. Estamos viendo, pero seguro que vamos a conformar un buen equipo de trabajo”, dijo Mazzoleni.

El futuro ministro es egresado en el cuadro de honor de 1995 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Obtuvo el título de especialista en Reumatología en la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Actualmente es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, plantel que integra desde hace quince años.