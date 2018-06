Salud habilita laboratorio

El primer laboratorio tipo modular de Bioseguridad Nivel 3 de Salud Pública fue inaugurado ayer.

La infraestructura y equipamiento requirieron la inversión de US$ 1.300.000, financiada en un 60% (US$ 768.000) por el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y en un 40% (US$ 532.000) de contrapartida nacional. “El laboratorio de contención biológica que estamos habilitando tiene un significado muy grande para el país, por el hecho de que estamos adquiriendo capacidad de respuesta y de gestión para eventos que pudieran afectar de manera negativa a la población. Con esto, el Laboratorio Central adquiere autonomía para dar una respuesta a eventos como el ébola, la gripe aviar u otros patógenos como las microbacterias de tuberculosis resistentes, que anteriormente no se podía trabajar en nuestro medio”, indicó el Dr. Gustavo Chamorro, director del Laboratorio Central.

Agregó que en el contexto regional, Salud trabaja en equipo con los entes de la misma complejidad, pero hoy la cartera ya tiene la capacidad de resolver en casa muchos eventos que anteriormente se tenían que solicitar apoyo a los vecinos”, explicó Chamorro.

Destacó además el éxito de este desafío, y anunció otros, como el laboratorio de biotecnología pronto a iniciar a través de los Fondos de Convergencias Estructurales del Mercosur.

Por su parte, el representante de la OPS/OMS en Paraguay, el Dr. Luis Escoto, explicó que este avance marcará un rumbo en el desarrollo de capacidades nacionales para la formación de recursos humanos y en investigación.