Salud se lava las manos por despidos de vacunadores

Alrededor de 100 personas se manifestaron ayer frente al Ministerio de Salud (Pettirossi y Brasil) para exigir la recontratación de al menos 180 vacunadores, incluidas 10 embarazadas. Los afectados indicaron que hasta el momento dependen del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pero desean ser contratados directos de la cartera sanitaria.

Por su parte, el ministerio aseguró que los vacunadores no tenían contrato con la institución, sino con los consejos municipales de Salud, desde donde se decidió no renovarlos. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el argumento no tiene sentido, puesto que todo el presupuesto sale del ente estatal; además, todo el año hay niños que necesitan vacunarse.

Existe el temor de que los descontratados sean remplazados por recomendados políticos, atendiendo que el 2017 es un año electoral. Recordaron que el ministro Antonio Barrios es referente importante de la ANR y que estaría trabajando ya por su postulación como senador en 2018. Los vacunadores realizan trabajo de campo, es decir, visitas casa por casa, para hacer las inmunizaciones y dar charlas de concientización. Los afectados anunciaron más movilizaciones de protesta. Acompañarán las manifestaciones organizadas por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud contra el veto presidencial al Presupuesto 2017.

“Baldazo de agua fría”

El Dr. Lilio Irala, del Sindicato Nacional de Médicos, afirmó que el veto del Presupuesto 2017 fue un duro golpe para el gremio. Si la decisión se sostiene, no habrá mejoras salariales ni mayor inversión en salud, dijo, al anunciar medidas de fuerza. “De vuelta nos encontramos con una objeción, puesto que el Ejecutivo ya había vetado la ley de jubilación médica a inicios de diciembre. Es un baldazo de agua fría en muy poco tiempo, un desafío para los gremios organizados. No solo de salud, sino todos los compañeros: los de Educación y la ANDE”, dijo.