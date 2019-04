Se exige a viajeros la vacuna contra la fiebre amarilla

La Dirección General de Migraciones informó en un comunicado que continúa vigente la obligatoriedad de presentación del Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla para autorizar el ingreso y salida del país a los viajeros nacionales y extranjeros, que provengan o se dirijan a las zonas de riesgo indicadas por la OPS/OMS y por el Ministerio de Salud.

Todos los viajeros provenientes o con destino a los estados brasileños de Bahía, Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Minas Gerais deben estar vacunados.

Migraciones indica que quedan exceptuadas de esta exigencia las personas para las cuales la vacuna está contraindicada: adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y sus derivados, personas trasplantadas, personas bajo tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores, personas con VIH u otras inmunodeficiencias. Igualmente no se le exigirá el certificado a los viajeros en tránsito, pero si un turista no tiene su certificado no podrá ingresar al país.

Cabe destacar que esta vacuna se debe aplicar 10 días antes del viaje, si no se cumple ese período la personas podrá viajar pero a su retorno deberá ser sometida a control sanitario por diez días. Este control rige en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Aeropuerto Guaraní, Puente de la Amistad (Ciudad del Este) y Pedro Juan Caballero.