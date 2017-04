“Soy la burla, me hacen memes”

Magín Acosta, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, denunció públicamente por “mentirosa” a Alejandra Vera, presidenta de su Centro de Estudiantes.

ETIQUETAS

Vera, cuando fue candidata a ocupar el centro, hasta realizó el sorteo de un viaje a Brasil en su fiesta de cierre de campaña. En ese entonces se demostró mucha ostentación, con la intención de captar votos. Acosta fue el ganador de un pasaje a Camboriú por una semana.

Sin embargo, hasta hoy todavía no pudo viajar porque en una maniobra burlesca le informaron una hora antes sobre la salida de su bus. “Me llaman y me dicen que el colectivo me espera, eran las 12:00 y el bus salía a las 13:00 y yo no tenía ni dinero, cómo me iba a ir”, dijo. Agregó: “Yo le voté y ahora soy la burla de la clase. Me hacen memes colocando mi foto y un arroyo de fondo. Ale Vera y su equipo son mentirosos”.

La presidenta del centro de estudiantes –hija del ministro de la Secretaría Antidrogas Hugo Vera– ganó la presidencia del centro de Derecho UNA el pasado 24 de marzo y ya se “olvidó” cumplir con el premio que prometió a sus votantes.

“Ya no podrá viajar”

Alan Espínola, de la agencia de turismo que vendió el pasaje a un estudiante de Derecho UNA, dijo a nuestro diario: “Le vendimos un paquete de viaje a Camboriú para una persona, por 8 días, por 2 millones de guaraníes, a un estudiante que nos contó que iba a sortear el pasaje y entonces se le entregó un voucher”.

Agregó que el viaje estaba marcado para el 8 de abril. “Se hizo la reservación de asiento del bus y del hotel, pero nadie se presentó. Ahora ya no podrá viajar”, apuntó.