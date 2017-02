Terminal en ruinas “porque Samaniego quería tercerizarla”, según su director

| la anterior administración municipal la dejó sin rubro de mantenimiento en 2016

Una terminal ruinosa y sucia recibe y despide a 17 millones de personas al año. El deplorable estado es por falta de mantenimiento. El anterior intendente planeaba tercerizar los servicios, según su actual director, Julio Benítez Albavi. Recién este año le repusieron el rubro para arreglos. Están por firmar contrato para elaborar el proyecto de construcción de un nuevo edificio, dijo.

Cerca de 2 millones de pasajeros al mes mueve la vieja, sucia y calamitosa Terminal de Ómnibus. Aunque cuenta con 20 funcionarios en el área de limpieza, está siempre mugrosa.

Su actual director, Julio Benítez Albavi, quien tomó el cargo en diciembre de 2015 con el intendente Mario Ferreiro, cree que necesita “más funcionarios en la parte de limpieza”.

Existen áreas en las que sobra personal, pero afirma que no puede hacer cambios. Primero chocó contra la legislación que protege al funcionario y la burocracia, porque la administración no es autónoma. Bajo la intendencia de Enrique Riera se centralizó todo, dice.

Su plan era hacer un censo integral de los 200 funcionarios asignados a la terminal, pero lo hizo a su manera la Dirección de RR.HH. de la Comuna.

“Lo que más me sorprendió fue el estado de abandono. No pudimos hacer nada el año pasado porque no teníamos rubro para mantenimiento. (Arnaldo) Samaniego dejó de invertir, para justificar la tercerización. Recién este año volvieron a incluir en el presupuesto 2.500 millones el rubro de mantenimiento”, señaló.

ABC buscó a Samaniego, pero este no respondió.

Benítez cuenta que descontrató cinco personas sin funciones específicas (planilleras), entre ellas una sobrina del vicepresidente Juan Afara, cuyo nombre no recordaba.

Además que “hace poco vi en las noticias que en el aeropuerto festejaban el movimiento de más del millón de personas y por la terminal pasaron 17 millones”. Las fechas claves son la festividad de la Virgen de Caacupé, Navidad y Año Nuevo, refirió.

El servicio de dársena se presta a 103 empresas de transporte, de las cuales cerca de veinte son extranjeras. El 90% de lo recaudado en 2016 (G. 16.800 millones) corresponde a este servicio. También ingresan en concepto de explotación comercial (100 concesionarias) y estacionamiento. Recaudaron más de 1.000 millones más. En el ejercicio 2015 fue de G. 15.500 millones.

Proyectan construir un nuevo edificio. Para el efecto adjudicaron una licitación para la elaboración del proyecto. Cree que con una inversión de US$ 3 millones se puede tener una terminal mejor.