Todavía ni comienzan las clases y ya fue tomada una escuela en el interior

Padres y estudiantes de la escuela San Carlos, del kilómetro 21 Monday, tomaron la institución para denunciar que les están exigiendo entre G. 100.000 y 120.000 para inscribir a sus hijos, bajo amenaza de que no recibirán el kit escolar que distribuye el Ministerio de Educación.

MINGA GUAZÚ (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional).Un grupo de madres, acompañadas por padres y alumnos, tomó el domingo por la noche la escuela San Carlos. Se parapetaron en el patio con sus colchones y cerraron con un candado el portón de acceso, con el apoyo de otras mamás que se ubicaron en la vereda. Allí hacen una olla popular.

Las mamás contaron que durante las inscripciones para el año lectivo 2017, la directora, Graciela Zárate, exigió el pago de G. 120.000 por estudiante de primaria y G. 100.000 por alumno de la Educación Media en concepto de inscripción.

Las manifestantes aseguran que se les advirtió que aquellos que no estaban al día con el pago, no recibirían el kit escolar enviado por el Ministerio de Educación.

Los miembros de la Cooperadora Escolar aseguran que el aporte es voluntario, pero necesario porque con eso pagan la energía eléctrica, agua, pupitres y limpiadoras que el MEC no contempla.

“Hay muchas madres solteras que apenas tienen un trabajo con el que mantener a sus hijos y no tienen para pagar”, dijo Sofía Duarte. “Yo tengo tres hijas en la escuela y no puedo juntar G. 300.000 de una vez. Le dije eso a la directora y me mandó a mi casa. Que tu marido tome menos caña me dijo”, señaló Bernarda Martínez.

Los padres también denunciaron que el año pasado se retuvieron las libretas a quienes no pudieron pagar lo exigido.

La toma de la institución ya fue denunciada a la Policía e informada al agente fiscal Carlos Almada.