Tras vacío, vuelven a convocar

Concejales de la bancada colorada hicieron el vacío ayer en la sesión ordinaria de la Junta Municipal asuncena. Tres ediles nuevos no pudieron jurar. Tras esto, dos pedidos de volver a convocar a una sesión fueron realizados y ambos aceptados, quedando fijadas para hoy a las 11:00 y a las 12:00, respectivamente.

Los ocho concejales ausentes están en desacuerdo con la reciente elección del nuevo presidente. Además, en apoyo, tampoco asistieron los dos ediles del PDP. Hubo 10 ausentes. El recién electo presidente Óscar Rodríguez (ANR) comentó: “Nosotros no vamos a ceder por presiones, tenemos nuestra postura clara. Hoy en día ya no se consigue nada presionando”. Agregó: “Para mí es una falta de respeto a la ciudadanía, hay temas importantes a ser tratados. Yo creo que estamos demostrando un poco de inmadurez al no asistir”, en referencia a los miembros de su bancada.

Los concejales que debían jurar ayer son la colorada Karen Forcado, Elena Fonsi (Hagamos) y Álvaro Grau del Partido Patria Querida.

Karen Forcado, concejala electa, indicó: “Me gustaría que la voluntad popular se respete (...). Yo creo que son asperezas políticas de la bancada, creo que deben conversar”. Por su parte, la concejala Josefina Kostianovsky (PEN) expresó que el reglamento interno contempla amonestaciones para ausencias reiteradas.

Finalmente, dos pedidos para convocar a sesión extraordinaria fueron hechos. El primero, de la bancada colorada que estuvo ausente, solicita una sesión para hoy de manera a tratar: demolición de la obra en la Avenida Quinta, intervención del Mercado de Abasto, Declaración de Emergencia del Mercado 4 y juramento de nuevos concejales.

El segundo contempla solo el juramento de los ediles. Fueron aprobados y será la primera vez en años que se lleven a cabo dos sesiones extra en el mismo día.