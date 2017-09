UNE asegura que los gremios no manipulan

La Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional - UNE SN afirma que los gremios de docentes no manipulan el futuro de la niñez, en respuesta al editorial de ABC Color de fecha 31 de agosto de 2017, titulada: “Los docentes son cómplices por omisión”.

“Ni manipulamos ni chantajeamos. Nos llama la atención que nos tratan como hipócritas, oportunistas, chantajistas y cómplices de la actual crisis de la administración pública, en particular del sector de la educación”, dice parte de la carta que remitió la UNE SN al director.

Los responsables de la organización, dirigida por Eladio Benítez, también apuntan que les hubiera gustado leer un editorial, “con la verdad y no con la posverdad”, a través de un análisis que refleje un verdadero conocimiento de la problemática educativa de nuestro país.

“Necesitamos transformaciones profundas. Francisco nos inspira cuando dice: Este sistema ya no lo aguanta nadie. Necesitamos un cambio ya”.

La UNE considera que se deben abordar conceptos claves como derechos humanos, derechos laborales, la búsqueda de la igualdad; lo que recomienda la Unesco, que insiste en que un Presupuesto de la Nación debe destinar a educación por lo menos un 7% del PIB, o que los docentes deben ser bien remunerados.

“En nuestro país (el PIB) no llega al 4%... Se debe respetar el derecho de asociación, respetar y promover la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga... El Presidente de la República niega el derecho de asociación, ya que los educadores, supuestamente no necesitan de ‘intermediarios’, siendo enemigo del sindicalismo... La Constitución Nacional, el Código del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Naciones Unidas, etc. lo consagran”, señala el comunicado.

La palabra posverdad es un neologismo que sintetiza la nueva dimensión que va adquiriendo la palabra. La Real Academia Española lo incorpora a partir de 2016 y que nuestro cancionero expresa con nitidez su significado: “La mentira se convirtió en verdad y la verdad en mentira…”

El Editorial de ABC de fecha 31 de agosto de 2017, titulado: “LOS DOCENTES SON COMPLICES POR OMISIÓN”, hace un análisis despiadado con relación al comportamiento de los gremios de educadores y de sus dirigentes y miembros en general. La palabra clave que se utiliza es “…SON CÓMPLICES”.

Ya el título lo desnuda: “Los Docentes son cómplices por omisión”. Es su posverdad. Y continua con una muy lamentable apreciación: “Ellos manejan un sector estratégico y sensible. Tienen por ejemplo el poder de manipular el futuro de la niñez y con esto, chantajear y poner en vilo a toda la ciudadanía…” Ni manipulamos ni chantajeamos.

Es el mismo criterio del Presidente de la república y de ciertos personajes del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Será mera coincidencia?.

El editorial destila cierto odio, sirve para incubar una peligrosa violencia contra los docentes.

Nos llama la atención que nos tratan como hipócritas, oportunistas, chantajistas y cómplices de la actual crisis de la administración pública, en particular del sector de la educación y llegando al colmo de expresar lo siguiente: “Es Imposible pensar que son tan bobos que no se dan cuenta, pero no se manifiestan contra la corrupción que les rodea y de la que se aprovechan de diversas maneras”.

La verdad – no la posverdad del editorial, es lo que nos hubiera gustado leer, un editorial profundo, con un análisis que refleje un verdadero conocimiento de la problemática educativa de nuestro país.

Para ello necesitamos transformaciones profundas. Francisco nos inspira cuando dice:

“ESTE SISTEMA YA NO LO AGUANTA NADIE. NECESITAMOS UN CAMBIO YA”.

El editorialista no utiliza conceptos claves como DERECHOS HUMANOS, DERECHOS LABORALES, LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD…no menciona que la UNESCO insiste en un Presupuesto de la Nación que debe destinar por lo menos un 7% del PIB para todo el Sistema y proceso educativo, en nuestro país no llega al 4%, que los docentes deben ser bien remunerados, que se debe respetar el derecho de asociación, respetar y promover la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga; él sabe que el Presidente de la República niega el derecho de asociación, ya que los educadores, supuestamente no necesitan de “intermediarios”, siendo enemigo del sindicalismo y parece que el comparte este criterio. La Constitución Nacional, el Código del Trabajo, La Organización Internacional del Trabajo – OIT, Las Naciones Unidas, etc. la consagran. ¿Acaso pretendemos violentarla?

Se menciona nombres de dirigentes de diferentes organizaciones (Gabriel Espínola, Eladio Benítez y Blanca Ávalos), con una afirmación temeraria al expresar: “…no pueden exhibir en su curriculum que hayan luchado una sola vez en su vida, para recuperar a la educación de las garras de los políticos y funcionarios corruptos”.

Podemos destacar que tenemos una limpia trayectoria, más allá de los aciertos y errores que se cometen en la vida y en la lucha, los mencionados no han estado presos por narcotráfico o por robos, estafas en la Administración pública o en el quehacer privado, en un escenario de corrupción-impunidad casi escalofriante, donde muchos dirigentes políticos y empresarios de renombre, son verdaderos ejemplos de COMPLICIDAD en casi todo.

La UNE-SN, con más firmeza cada día, hace la denuncia de la corrupción lamentable, siendo muchas veces amenazados, despedidos y a sus miembros discriminados, nosotros seguimos enarbolando el principio de UNA EDUCACIÓN PÚBLICA OBLIGATORIA, GRATUITA Y DE CALIDAD PARA TODOS, para lo cual es vital rediseñar los PRESUPUESTOS NACIONALES y considerar a la educación no como gasto, sino como la mejor inversión del país; exigimos también que los docentes seamos tratados y reconocidos como ciudadanos iguales a todos los demás habitantes de nuestro país, para así vivir en una sociedad democrática, justa, libre y fraternal.

Somos conscientes de lo mucho que tenemos que seguir aprendiendo-estudiando para cambiar y seguir mejorando en todo nuestro quehacer como ciudadanos y como docentes. Nos gustaría que conozcan nuestro Centro de formación y recreación cultural que tenemos en Atyrá en un espacio de 11 hectáreas y construcción de más de 2.000 metros cuadrados, donde hemos impartido una capacitación para el trabajo en disciplinas complementarias como Formación Gastronómica – Capacitación en Confección y Costura, Arte y Belleza, etc. Podemos enseñar lo que estamos construyendo en Cambyretá – Itapúa -en común unión con la Gobernación y Municipalidad del lugar, para la formación profesional y desarrollo cultural de la juventud y de la ciudadanía en general.

A la UNE-SN no le interesa polemizar en la dirección de la negatividad y mucho menos rebajando la riqueza del lenguaje y el significado profundo que representa el poder de las palabras, que siempre contiene algo misterioso que define en gran parte la identidad cultural de un pueblo, como es el caso del paraguayo, que preservamos nuestro original bilingüismo, de una riqueza excepcional, que no debemos mal utilizarlo, especialmente en el campo del periodismo y mucho menos en un editorial que a todas luces, empobrece nuestro vocabulario y hasta nuestro buen sentido común.

Existe lamentablemente lo que se denomina “tropelías del lenguaje” y “manoseos de la palabra”, que es mejor evitar y avanzar en la dirección de sembrar una conciencia crítica, un pensamiento positivo, ya que el lenguaje es el modo más acabado de adquirir una identidad, de ser uno mismo en el diálogo con el otro, de apoderarse de la realidad armonizando la relación entre el sujeto y el objeto, lo subjetivo y lo objetivo.

Quedamos a disposición para entablar un diálogo crítico-autocritico-constructivo para avanzar siempre. No somos dueños de la verdad, respetamos como educadores la opinión y el pensamiento de los demás.

Qué bien le haría al país, una enseñanza – aprendizaje forjada por todo el Sistema y proceso educativo y por los diferentes Medios de Comunicación Social, para aprender efectivamente a convivir con sinceridad, afecto y sin agravios.

Así, tendríamos la oportunidad de leer editoriales con un lenguaje con señorío, sin necesidad de ofensas hasta indecentes y con alta carga anímica de sentimiento-sensatez, y profunda espiritualidad.

En eso, nos alienta el Papa Francisco, cuando predica y nos hace un llamado:

“NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ESPERANZA”