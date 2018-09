Urgencias de IPS en el ojo de Superintendencia

El Dr. Jorge Hernán Rodas Gauto asumió ayer la titularidad de la Superintendencia de Salud en remplazo del Dr. Domingo Mendoza. Anunció que como primera medida pedirá a todos los centros asistenciales, públicos y privados la habilitación para operar. Manifestó que existen servicios que incumplen las normas básicas de salubridad, como la atención en zonas inadecuadas.

Rodas anunció que observará la situación de la zona de urgencias del Hospital Central del IPS, que en los últimos años está saturada de pacientes y las atenciones, como las internaciones, se hacen en pleno pasillo.

“En un momento en que la salud del país está en estado de emergencia, tal como lo afirmó el ministro Julio Mazzoleni, me responsabilizo de una institución que tiene la función de velar por la calidad del servicio de salud y por la calidad de la prestación de servicios de salud, lo que es uno de los aspectos más relevantes que va a atender este gobierno”, señaló el nuevo superintendente.

Reiteró su plan de solicitar respetuosamente a las instituciones que, dentro de los treinta días a partir de ayer, presenten su certificado de habilitación.

“Si encontramos que muchas instituciones no cumplen, vamos a conversar armónicamente; como un plan de los primeros 100 días, pediremos que todas las instituciones estén habilitadas. No es posible que prestemos servicios a nuestros conciudadanos en un espacio no habilitado”, insistió.