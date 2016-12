Veto a presupuesto afectará la matriz salarial de profesionales de la salud

| trabajadores del sector anuncian movilizaciones para hoy

El veto a la Ley del Presupuesto 2017 afectará al plan de gastos del Ministerio de Salud en cuanto a la matriz salarial para el personal de blanco, advirtió ayer la Dirección Administrativa de la cartera. Por su parte, el descontento en el gremio médico va en aumento y anuncian para hoy movilizaciones en distintos puntos del país.

Para el Presupuesto 2017 de Salud se previó la matriz salarial (unificar en el salario algunos beneficios y vínculos) para los profesionales de blanco, es decir, médicos, enfermeros, bioquímicos etc. “Con la decisión presidencial de vetar la ley de presupuesto por las modificaciones realizadas en el Parlamento volveremos a tener el presupuesto de este año, pues así lo indica la ley para estos casos. Por lo menos hasta que se solucione el asunto, que será cuando acabe el receso parlamentario en marzo. Si bien nuestro plan de gastos del 2017 (US$ 860 millones) es similar al de este año (US$ 864 millones) en cuanto al monto, lo que afectará es la matriz salarial para los profesionales de la salud”, comentó ayer Sergio Forte, director de Administración del ministerio.

Agregó que el problema se podría solucionar con una modificación presupuestaria que deberá ser enviada al Congreso por Hacienda.

Aseguró que para los demás rubros, el veto al presupuesto del año que viene no afectará en nada. “Este veto presidencial al presupuesto es un hecho sin precedentes, por lo que no hay experiencias al respecto de usar el mismo presupuesto”, explicó el funcionario.

Protestas de médicos

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud anunció movilizaciones desde hoy en protesta al accionar del Poder Ejecutivo. “La convocatoria es para las 6:00 frente al Ministerio de Salud para luego ir marchando hasta el Congreso. Además del veto al presupuesto, vamos a manifestarnos en contra de la descontratación de 180 vacunadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones, entre estos 10 embarazadas. No nos quedaremos de brazos cruzados hasta marzo”, dijo Carmen Alonso, del citado gremio.

Aumenta descontento

El descontento entre los profesionales de la salud va en aumento, pues el Poder Ejecutivo se manifestó en contra de los beneficios por los cuales pelean varios gremios del sector. Al inicio del mes, el presidente Horacio Cartes vetó totalmente el proyecto de ley que creaba el régimen jubilatorio para médicos. La semana pasada también vetó la ley de régimen jubilatorio para bioquímicos y odontólogos.