Cambiar nuestra conducta de borregos

Por Blanca Lila Gayoso

Este 2017 será un año eminentemente político, como ya escuchamos todos los días por los medios. Por todos lados, habrá campañas proselitistas, con miras al 2018. Promesas, dinero, discursos, inauguraciones, peleas entre candidatos; de todo veremos y escucharemos este año. Después del papelón de las firmas por el proyecto de la enmienda de la Constitución, protagonizado por los cartistas, debemos estar muy atentos en los hechos que nos esperan estos meses. La memoria colectiva estará presente en esos momentos cruciales de votación para no cometer los errores de siempre.

El bochorno de hacer resucitar a los muertos para que firmen: así como hacer aparecer las firmas de personas ausentes y que después se enteraron del suceso, es una enseñanza que nos debe servir a todos y a todas. Desde luego, que Juan Carlos Galaverna, ya admitió una vez haber robado los votos al doctor Argaña, que en vez de llamarlo ladrón de galletas lo hubiese acusado de ladrón de votos. Pero la mayoría de los paraguayos nos hemos acostumbrado, durante décadas, a esas prácticas.

Ya termina enero y muy pronto se reiniciarán las clases, en escuelas y colegios del país. De seguro, los maestros, médicos, estudiantes, universitarios, campesinos y demás actores sociales, no permanecerán con los brazos cruzados. Si tenemos en cuenta que el presupuesto del 2016 seguirá vigente, con algunos pequeños cambios, nos esperan reclamos, huelgas y manifestaciones. El ambiente estará muy caldeado, sin dudas.

De una vez por todas, los ciudadanos y ciudadanas que amamos a nuestro país, debemos reflexionar sobre la situación actual que no es nada fácil. Menos para los sectores carenciados, que siguen esperando salir de la pobreza y tener una mejor calidad de vida para sus familias, con salud, educación, vivienda y trabajo.

Transparencia Internacional nos ubica de nuevo, en segundo lugar, en cuestiones de corrupción y luego aclara, que es en percepción. Obvio, cuando se trata de esos manejos turbios no hay pruebas en papeles, pero hay evidencias. Si las personas que llegan al poder se enriquecen al poco tiempo, obviamente que algo raro sucede, aunque no tenemos formas de probar. Mientras tanto, siguen faltando remedios en los hospitales, las escuelas están en pésimas condiciones, no hay seguridad en las calles ni en ningún sitio y la pobreza extrema azota todavía a muchos compatriotas.

Debemos salir de nuestra comodidad y analizar esta situación seriamente, pensar en la nación que va a quedar a los jóvenes. Tenemos que cambiar nuestra conducta de borregos, porque los pañuelos, la polca, la caña y el vaka’i ya no bastan. Por mucho tiempo ya nos mintieron los políticos, de uno u otro color, para llenarse ellos sus bolsillos. Es hora de no dejarnos más manipular y que otros decidan nuestro destino. Los ciudadanos somos, los que en una democracia verdadera, tenemos que marcar el nuevo rumbo de nuestra patria.

