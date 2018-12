07 de Diciembre de 2018

| POLILLA AZUL

El celo judicial

Por Jesús Ruiz Nestosa

Mientras los hijos de los corruptos, de los ladrones, de los grandes ladrones que usurpan altos cargos públicos, se pasean por el mundo con un pasaporte diplomático que no les corresponde, los chicos que componen la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura no pueden salir del país en una gira de conciertos, porque el juzgado correspondiente les exige cumplir requisitos que no pueden llenar por sus especiales circunstancias. Quienes no tendrían que salir del país son precisamente los corruptos y los ladrones para que la justicia caiga sobre sus cabezas con la severidad que exige el caso. Pero no es así. Los hijos de los corruptos lo tienen todo permitido, hasta lucir en sus cuentas de las redes sociales las ropas de marca de precios inalcanzables que lucen con todo descaro. Y si alguien no cree que son así de caras, se cuidan de llevar tales prendas con la etiqueta del precio colgando en algún lugar bien visible.