Los milagros inspiran

Por Lourdes Peralta

Los medios masivos sensacionalistas se encargan de dar todos los días un compilado de noticias de robos y asesinatos, sin ningún comentario útil para la población. La policía, un ente picado por la corrupción, no detiene la ola de asaltos, muchos con irreversibles consecuencias. En pocas palabras, el Gobierno de turno no tiene políticas públicas ni voluntad a la vista. Y no solo aquí, el mundo reporta millones de casos de violencia.

ETIQUETAS

No obstante, a la par de tanta desgracia hay buenas noticias. Este año, el joven Richard Pereira (26) fue víctima de gatillo fácil y quedó parapléjico. Su padre no logró conseguir que la policía le aportara resarcimiento económico. El amor incondicional de un padre desesperado, su juventud y deseos, el acompañamiento de familiares y leales vecinos –todos de un extracto barrial de trabajo y sacrificio– hicieron posible lo que el Estado, Gobierno y Policía Nacional paraguayos no pudieron. En la última nota que le hizo nuestro diario, vimos a un muchacho valiente contando cómo es su vida actualmente. Richard trabaja arreglando celulares: “Gracias a Dios, estoy superbién ahora, laburando a full, por suerte las manos no me las dañaron. Pero no puedo seguir bien mi tratamiento por falta de efectivo. La deuda que teníamos se logró pagar, pero ahora no tenemos más…”. Richard está convencido de que va a volver a caminar: “No me voy a cansar, quiero salir adelante por mi familia”.

El otro caso con desenlace milagroso fue el del joven Carlos Bernal (20), asaltado y baleado por motochorros. El Dr. Filártiga había dicho: “El daño que tiene (la vena porta) es incompatible con la vida”. Pero Carlos, a los 45 días del suceso, salió del hospital caminando, acompañado por sus padres. También a él su familia y amigos lo ayudaron. Carlos tiene una hijita, feliz declaró que ella es su motivo para seguir adelante.

En ambos casos la vida se abrió camino con una fuerza poderosa y decidida.

Ninguno de los jóvenes protagonistas de estas desgracias tuvo palabras de condena para los culpables, quienes aguardan en prisión sus sentencias y, ojalá, escuchen sus conciencias.

Estos fueron sucesos en los que, si bien acarrearon mucho dolor, son también y sobre todo ejemplos de renacimiento. Padres creyentes mantuvieron la esperanza de que sus hijos se recuperarían.

Este regreso a la vida ocurre mucho, a pesar del escepticismo o la incredulidad hay milagros todos los días.

Paralelamente a lo milagroso debemos enfrentar la realidad y unirnos, no hay otra manera efectiva de exigir gobiernos comprometidos para el bien común.

Es verdad que no todas las historias luctuosas acaban bien, pero son las buenas las que impulsan para continuar. Los milagros inspiran.

Demos a la Nochebuena también un momento para la reflexión familiar de los duros problemas sociales. Los padres qué valores están dejando en los hijos que formarán nuevas familias; los jóvenes cuál creen que es su deber con la comunidad.

Al fin llegó la Navidad y es deber del alma ser agradecidos –aún en silencio– por un año más de vida, a pesar de los altos y bajos, con nuestras familias.

lperalta@abc.com.py