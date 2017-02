Para que nada mejore

Por Sandra López

Dos sindicatos de la Municipalidad de Asunción rechazan el plan de la intendencia de implementar un sistema catastral que le permitirá aumentar su recaudación, porque actualizará las construcciones de sus contribuyentes con el uso de las nuevas tecnologías.

Uno de los principales argumentos de los opositores es que violará la privacidad de la gente, porque un dron sacará fotografías aéreas de sus casas. Se amparan en los artículos 33 y 34 de la Constitución Nacional que garantizan la intimidad familiar e inviolabilidad de la propiedad, respectivamente.

La pregunta que queda flotando es si de verdad la comuna violará estas garantías constitucionales, puesto que la misma tiene suficientes atribuciones en el control de todas las construcciones teniendo en cuenta que cada vez que un contribuyente necesita construir, indefectiblemente debe contar con la aprobación de los planos, que emite la comuna luego de la verificación del inmueble.

Los funcionarios deben conocer a profundidad esta ordenanza de la Municipalidad.

Ahora con un clic en internet cualquiera puede acceder a las fotografías aéreas de tu residencia. Ni un paraguayo ha demandado hasta ahora a Google Earth por “esta violación a su privacidad”.

Los funcionarios tienen suficiente información sobre la cantidad de expedientes de copropietariedad que están acumulados desde 2013, y según los dirigentes sindicales Óscar Pereira y Gladys Galeano, trepan a 2.700. Este es un dinero genuino que debe ingresar a las arcas de la Comuna, pero no ocurre porque los fiscalizadores no hacen su trabajo. Según Galeano y Pereira, no lo hacen porque no reciben las órdenes de sus jefes y no tienen móviles.

Mi deducción de todo esto es que los funcionarios rechazan el plan porque varios quedarán afuera. Hasta se puede suponer que perderán algún dinero extra por no realizar las verificaciones de las nuevas construcciones.

Si el contrato no se extiende más de 36 meses y no incluye un porcentaje sobre el aumento de la recaudación, solo el pago el software y hardware, no veo malo en que se modernice el sistema. Alguna vez me gustaría ver, como en el caso de Miami (EE.UU.), en mi computadora, sentada en mi escritorio, cuánto cuesta la casa que tiene un funcionario aduanero sobre la avenida Primer Presidente, la cantidad de baños, dormitorios, cocinas, etc., que tiene.

