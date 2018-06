15 de Junio de 2018

| POLILLA AZUL

¡Viva la vida!

Por Jesús Ruiz Nestosa

SALAMANCA. Un coche atropelló a dos personas que se encontraban manifestándose frente a la Embajada argentina en demostración de apoyo al tratamiento de una ley en el Congreso de Buenos Aires que despenaliza el aborto. El conductor no se detuvo a ver las consecuencias de su imprudencia y siguió camino tranquilamente. No se puede decir que no vio que había gente no solo en las aceras, sino también en la calzada. Además, si se tiene adelante un grupo de manifestantes que, además, no significan ningún riesgo para su persona, lo que dicta la sana conciencia es que se disminuye la marcha y vaya pasando lentamente. Pero para eso es necesaria una condición previa: tener sana conciencia.