Expo Pioneros, un encuentro de negocios y capacitación - Dr. P. M. Gibert

| Un potencial inagotable

La muestra chaqueña más importante del país, organizada por Pioneros del Chaco SA, tiene objetivos bien establecidos: presentar las tecnologías que permitan mejorar la rentabilidad de los campos y desarrollar la región occidental como tal. Esta actividad reunió a productores, técnicos y empresarios interesados en la sostenibilidad y desarrollo integral del sector agropecuario.

La Expo Pioneros desarrolló un cronograma dinámico y atractivo, con propuestas destinadas a la diversidad del gran Chaco paraguayo. De acuerdo al Sr. Harold Klassen, presidente de la Expo Pioneros, en la edición 2019 llegaron más de 130 expositores para el área comercial y más de 300 animales para la competencia ganadera; una novedad en la muestra.

Por su parte, Luis Bonetto, coordinador general, manifestó que la agricultura está trayendo mucho crecimiento a la región occidental, lo cual potenciará aún más a la pecuaria. “El maíz, la soja, el sorgo permiten tener otro tipo de producción, como la porcina, la avícola u otras especies. Es todo un conjunto. El empleo de la tecnología en los forrajes de alta calidad, aplicada sobre todo a la producción ganadera, facilita resultados muy importantes”.

Los organizadores de Pioneros dejaron en claro que la Expo deja en el tapete temas relevantes. “Las capacitaciones permiten pensar sobre qué cosas hay que empezar a trabajar, sobre la cual podemos desarrollarnos positivamente”, sostuvo Bonetto.

Esta segunda experiencia destaca que, como en todas partes del mundo, una feria representa un encuentro de negocios y capacitación que ayuda al proceso de transmisión de conocimientos en apoyo a la educación agropecuaria.

GANADERÍA SE IMPUSO

Si bien la edición 2018 de Pioneros apenas reunía ejemplares para la exposición, este año, los imponentes galpones fueron abarrotados con animales multirrazas de las especies bovina, equina, caprina y ovina. El Dr. Manuel Bartel, encargado del área ganadera, destacó la calidad de los animales para competencia y remate. Enfatizó que, antes de la muestra, se inscribieron casi 500 animales; no obstante, por factores climáticos, no pudieron llegar todos. Esto no influyó en el cronograma establecido, que contempló la jura de ejemplares y tres remates; actividades muy auspiciosas.

La Expo Nacional de Brahman fue otro condimento que fortaleció aún más a Pioneros del Chaco, con una cantidad superior a los 100 bovinos.

Las demostraciones de nuevas tecnologías en ordeño de vacas lecheras tampoco estuvieron ausentes, teniendo en cuenta que el Chaco es una de las principales cuencas lecheras del país. Charlas sobre forraje, mejoramiento de suelos y tecnologías en ganadería de precisión fueron otras alternativas de conocimiento a las que accedieron los visitantes.

PROYECCIÓN

La Expo Pioneros pretende convertirse en la plataforma de negocios e instrucción más importante del país, debido a la diversidad que ofrece el gran Chaco sudamericano. En este sentido, las cooperativas de producción han invertido en el desarrollo de un territorio que antes era considerado inhóspito y hoy en día está a la vista de las grandes posibilidades que tiene la región, por la calidad de alimentos que se obtienen y las grandes posibilidades que brinda si se trabaja adecuadamente.

La planificación e introducción de tecnologías, sin duda, permite una producción planificada y eficiente, lo que demuestra que “en el campo está nuestro futuro”.

“La educación es la base del desarrollo de las comunidades”. p.m.g.