Cocina griega

| INVITADO

Por Diego Fernández Sacco

Los ingredientes más representativos de la comida griega son el aceite de oliva, el queso feta, las aceitunas, los productos de la huerta, el yogur, las berenjenas, el cordero, entre otros. En esencia, es un buen ejemplo de la alabada dieta mediterránea que ahora también podemos probar en Asunción, de la mano del chef Diego Fernández Sacco.

Gurunaki sto furno (Cerdo al horno)

1 paleta de cerdo de unos 4,5 kg

1 l de cerveza roja

1 l de caña blanca

50 g de pimienta verde, negra y blanca

1 cabeza de ajo

1 mazo de romero fresco

10 g de salvia fresca

40 g de páprika

3 naranjas

Emulsión de mostaza

1. Practicarle incisiones a la paleta e ir mechando con dientes de ajo suavemente machacados, romero, salvia, pimientas, páprika y emulsión de mostaza.

2. Rociar luego con la caña, el jugo de las naranjas y la cerveza roja.

3. Cocinar a horno bajo (150 °C) por 5 h (dar vuelta a las 2 h 45 min).

4. Cortar tiritas de la carne sobre tostadas con aceite de oliva y servir.

Papuzakis (Zapatitos)

2 berenjenas

2 tomates

100 g de queso Paraguay cremoso

1 huevo

100 cc de crema de leche

1 cebolla blanca

200 g de carne de cordero (costillar)

2 dientes de ajo

50 cc de vino blanco

1 cda. de pimentón dulce

Sal y pimienta negra

30 cc de whisky

1 cdita. de tomillo

1 hoja de laurel

1. Hervir el cordero en agua y especias durante 1 h.

2. Luego, retirar, deshuesar y cortar en pequeños trozos para estofar. Cocinar por hora y media con cebollas, y ajo, pimentón, y pimienta, laurel, tomillo, la pulpa de los tomates sin piel, el whisky y el vino blanco, todo en una olla a modo de estofado. Salpimentar.

3. Cocinar las berenjenas enteras en horno a fuego medio, con pequeñas incisiones en su piel, durante 20 min. Retirar y cortarlas a la mitad.

4. Elaborar una salsa con cebollas picadas doradas, un toque de vino blanco, pimienta, crema de leche y sal. Una vez reducida y espesa, apagar el fuego, agregar 2 yemas de huevo y el queso Paraguay.

5. Armar los papuzakis rellenando las berenjenas con el estofado de cordero y, luego, cubrir con la salsa.

6. Hornear hasta dorar durante 8 min, a horno fuerte.

Horiatiki salata (Ensalada griega)

1 pepino

2 tomates maduros

1 pimiento verde

1/2 cebolla morada

125 g de queso feta

Algunas aceitunas Kalamata o aceitunas negras

Dressing:

50 cc de vinagre de vino tinto

100 cc de aceite de oliva

Sal y pimienta

Hojas de orégano fresco

1. Cortar los tomates en gajos no muy grandes.

2. Pelar el pepino y cortarlo en rodajas finas o con mandolina.

3. Lavar bien el pimiento y cortarlo en rodajas finas.

4. Desechar las primeras capas de la cebolla roja y cortar la mitad en rodajas muy finas, casi transparentes.

5. Cortar el queso feta en cubos del mismo tamaño.

6. Mezclar bien todos los ingredientes en una ensaladera. Añadir las aceitunas enteras o cortadas en rodajitas.

7. Aderezar con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Añadir orégano a gusto.

* Horiatiki es una ensalada muy popular que es parte de los principales platos de la cultura de Grecia y otros países mediterráneos. En Turquía, por ejemplo, tienen su propia versión de horiatiki, respetan los mismos ingredientes, pero corta en trozos más pequeños.

Saganaki psariSaganaki psari(Pescado a la sartén)

1 filete de pescado (tilapia) 1 filete de pescado (tilapia) 1 limón Tahití Algunos tomates cherry Algunas alcaparras italianas Granos de pimienta verde Briznas de romero fresco 30 g de manteca 30 cc de vino blanco 30 cc de aceite de oliva Hojas de berros frescos Pulpa de tomate fresco 1 papa blanca Hojas de salvia fresca 1 diente de ajoSal y pimienta

1. Limpiar la papa y cocerla a la parrilla con piel.

2. Salpimentar el filete de pescado y dorarlo a fuego fuerte en sartén, con aceite y manteca. Retirar sobre papel absorbente.

3. Agregar a la sartén los cherrys, la pulpa de tomate, las alcaparras, el ajo laminado, la salvia y saltear.

4. Darle un toque de vino blanco y, por último, agregar manteca fría para ligar.

5. Servir sobre rodajas de papa cocida a las brasas y hojas de berro, superpuestas con el pescado y, por encima, la salsa de tomatitos y alcaparras.

* Tostada con pasta de aguacate. Tostar en el horno las rodajas de pan casero. Limpiar el aguacate y pisar la pulpa en un cuenco, con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Tragos enamorados

Aperol Sprintz

3 medidas de champán; 2 medidas de aperol; 1 medida de soda; hielo. Servir directamente las bebidas en la copa, en el orden mencionado.

B & A (before and after sex)

2 medidas de ron; 1 medida de granadina; 1 medida de leche de coco; hielo; cerezas al marrasquino. 1. Mezclar los ingredientes en la coctelera y mixar. 2. Servir adornado con las cerezas al marrasquino.

Sangría

3 medidas de vino tinto; 2 medidas de jugo de naranja; 1 cdita. de azúcar; hielo. Mezclar las bebidas en una jarra y mantener en la heladera hasta el momento de servir.

Red lovers

2 medidas de gin; 1 medida de jugo de limón; 1 medida de granadina; hielo. 1. Mezclar los ingredientes en la coctelera y mixar. 2. Servir con hielo en copa de daikiri.

Urbanian Hostel

Taberna mediterránea

Todos los viernes en Urbanian Hostel se abre la taberna mediterránea, un lugar único en Asunción, en el que los comensales se sientan a la mesa y experimentan el mezze, el estilo de comidas que se usa en Grecia. El chef Diego Fernández Sacco vivió ocho años en Mikonos, una de las islas griegas más concurridas por los turistas. De allí trajo algunos ingredientes especiales y todo el conocimiento de la cocina mediterránea. Para el mezze, van saliendo de la cocina, cada 5 min, distintos tipos de platos de degustación que se colocan en el centro de la mesa y se comparten entre los comensales. Algunos se toman con la mano y otros precisan de cubiertos. Mariscos, pescados, cerdo, cordero, opciones vegetarianas, dips para untar sobre tostadas y, también, bebidas y tragos. Para el 14, Día de los Enamorados, habrá un mezze con ingredientes especiales. Solo con reservas, capacidad limitada.

Montevideo 1029 e/ Manduvirá y Jejuí, Asunción. Solo los viernes, de 20:00 a 00:00. Reservas: (0981) 286-449 (solo WhatsApp) y (021) 441-209.

Por Taberna mediterránea en Urbanian Hostel