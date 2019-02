El método KonMari

| consejos

Marie Kondo es una experta organizadora japonesa. Su libro, La magia del orden, le ha abierto las puertas al mundo y está considerada la gurú del orden. Ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, elaborada por la revista Time. Su método es sencillo, y promete transformar tu espacio y hacerte sentir más seguro y motivado para crear la vida de tus sueños.

Transformar tu hogar en un espacio limpio y ordenado mejorará tu día a día, potenciará tu bienestar y es mucho más sencillo de lo que crees. Marie Kondo asegura que la vida comienza después de poner tus espacios en orden. Si no sabes cómo empezar, estas son sus 10 claves para ordenar el hogar y comenzar el año sintiéndote mejor contigo mismo.

1 Asigna un lugar para cada cosa. Es esencial que cada objeto tenga un sitio asignado. Entonces, decide dónde van tus cosas y, cuando termines de usarlas, ponlas ahí.

2 Primero desecha, luego guarda. La mayoría de nosotros tenemos muchos más objetos de los que en realidad utilizamos. La verdadera magia de la organización se reduce a dos tareas: eliminar cosas y decidir dónde guardarlas. Primero, deshecha lo que no uses y, luego, guarda lo que utilices, no al revés. “Son solo dos tareas, pero la eliminación debe ir primero. Asegúrate de concluir la primera tarea antes de empezar la siguiente”, escribe Kondo.

3 El almacenamiento: busca la máxima sencillez. El secreto para mantener una habitación en perfecto orden es buscar la máxima sencillez de almacenamiento, de tal forma que con solo echar un vistazo a tu alrededor, sepas dónde tienes guardado cada objeto.

4 No disperses los espacios de almacenamiento. Solo hay dos maneras de ordenar las pertenencias: por tipo de objeto y por persona. Guarda todos los objetos del mismo tipo en el mismo lugar, nunca mezcles y obtendrás el espacio que necesitas para comenzar una vida llena de armonía. “Si reduces tus posesiones en este orden, tu trabajo fluirá con una facilidad sorprendente”, asegura.

5 Hazlo todo de una vez. Guarda todas las cosas similares en el mismo lugar o en sitios muy cercanos. Cuando tienes que decidir qué conservar, consulta a tu corazón. “Algunos creen que esto es un proceso que nunca termina y que hay que hacerlo todos los días”, dice Kondo. Sin embargo, debes hacerlo de una sola vez. “Si organizas un poco cada día, nunca acabarás”, dice Kondo.

6 Nunca apiles las cosas. Cuando de guardar se trata, lo vertical es lo mejor. Si tienes espacios de almacenamiento que deberían bastar, pero no alcanzan, prueba el guardado vertical. Verás que esto resuelve la mayoría de los problemas.

7 No necesitas artículos especiales para guardar cosas. Puedes solucionar tus problemas de almacenamiento con cosas que ya tienes en casa, por ejemplo, cajas de zapatos vacías, pues obtienen altas calificaciones en cinco criterios importantes: tamaño, material, durabilidad, facilidad de uso y atractivo. ¡Úsalas para ordenar tus objetos pequeños!

8 No subestimes el “ruido” de la información escrita. Las palabras se convierten en estática que llena el aire. Cuanto más ordenada la casa, más escasos los muebles y más fuerte se siente esta información. Así que empieza por retirar los sellos de los artículos de almacenamiento. Al eliminar el exceso de información visual que no te inspira alegría, puedes hacer que tu espacio sea más específico y cómodo.

9 Aprecia tus posesiones. La autora lo dice así: “No creo que deba haber ninguna competición en nuestro corazón entre cosas y personas. Si valoramos los objetos que nos importan y los tratamos bien, no solo durarán más y nos darán más placer; sino también podemos aprender incluso a ser más amables y generosos con las personas”.

10 Conserva las cosas porque las amas. Mucha gente vive rodeada de cosas que no necesita, solo porque sí. Saca los objetos pequeños y accesorios que no te generan felicidad y conserva solo los que amas. Únicamente esos. “La clave es identificar aquello que verdaderamente nos produce dicha, y para la mayoría de la gente no es fácil, pero es la mejor manera de asegurarnos de que vivimos con aquello que nos satisface y en la cantidad justa”, dice Marie Kondo. Recuerda, trata a los objetos casi como personas y conserva solo las cosas que te hacen sentir bien.

Con información del libro: La Magia del Orden, de Marie Kondo. www.konmari.com