16 empresas, en la mira por licitaciones y lavado

| El clan Zacarías

Por Griselda Centurión

El Ministerio Público está detrás de dieciséis empresas vinculadas al clan Zacarías Irún porque se sospecha que habrían contratado con el Estado durante más de una década y que formarían a su vez parte de un esquema de lavado de dinero y evasión impositiva para cubrir la fortuna del senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y asociación criminal se abrió contra el legislador y su señora, además del diputado Justo Zacarías Irún (exgobernador de Alto Paraná), Margarita Zacarías Irún y dos socios comerciales de la familia: Fernando Román Fernández y Arsenio Román Fernández.

En dos días, el Ministerio Público realizó ocho allanamientos en Asunción, Ciudad del Este y Lambaré, para dar con antecedentes de las catorce empresas vinculadas a Gestiones del Este SA (dedicada al rubro de préstamos) e Itapema Constructora SA, en la que aparecen como titulares Javier Zacarías Irún y Fernando Román Fernández.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardi Guerrero comanda la pesquisa que ahora se direcciona a las empresas.

El agente ya había diligenciado a más de 20 entidades públicas y privadas para saber los movimientos del clan Zacarías Irún.

En ese sentido envió los pedidos de informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Subsecretaría de Estado de Tributación, Ministerio de Industria y Comercio, Fondo Ganadero, Contraloría General de la República, Banco Central del Paraguay, entidades bancarias y financieras, además de Registros Públicos y Registro Único del Automotor, entre otros entes para saber los bienes y movimientos de dinero de los denunciados.

Tras la recepción de las documentaciones, Guerrero analizará si lo que ostentan se condice con los ingresos.

Las empresas

De los allanamientos realizados por el Ministerio Público se pudo saber hacia dónde se direcciona la investigación.

En ese sentido, el propio agente fiscal indicó que existen ciertas operaciones que no pueden justificar, tanto de las empresas como de los integrantes del directorio, en cuanto al movimiento de cajas.

Por ejemplo, el agente explicó que se descubrieron documentos sobre aportes para la integración de acciones por un monto superior al que figura en los documentos proporcionados a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Por ejemplo, una de las empresas en 2014 declaró G. 462 millones en calidad de aportes para integrar acciones y en 2017, la suma trepó a G. 8.000 millones.

Los aumentos de los movimientos de las empresas, además de la sospecha de que ganan licitaciones y contrataciones directas en la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná, hacen presumir que de esta forma el clan amasaba dinero público.

Es por este motivo que los fiscales Luis Piñánez y Natalia Fúster allanaron la Unidad Operativa de Contrataciones de la intendencia de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná e incautaron todas las licitaciones públicas de los años 2014, 2015, 2016 y 2018, mientras que las de 2017 obran en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía solicitará a esa dependencia los documentos para el análisis correspondiente.

Enriquecimiento

La causa contra Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod se inició por una denuncia porque no podrían justificar una mansión en Ciudad del Este, valuada en US$ 500.000. Además, la adquisición de departamentos en Brasil por G. 3.200 millones y G. 1.700 millones. Asimismo, la compra de un avión privado por US$ 170.000.

Lavado y asociación

En la denuncia también aparece la creación de la empresa Gestiones del Este SA, con G. 10.000 millones como capital y la firma Itapema Constructora SA, que están a nombre del senador colorado Javier Zacarías Irún y su socio comercial Fernando Román Fernández. También se vinculan a otras 14 firmas.

Una filtración que derivó en otra causa

Los allanamientos simultáneos realizados en Asunción, Ciudad del Este y Lambaré fueron filtrados aparentemente un día antes y esto derivó en otra investigación por presunta frustración de la persecución y ejecución penal.

Unas imágenes de circuito cerrado difundidas por ABC TV mostraron cómo, en la noche del miércoles 3 de octubre, se retiraron documentos de las empresas Gestiones del Este e Itapema Constructora, vinculadas al clan Zacarías Irún, hasta altas horas de la noche.

El mismo fiscal de la causa, Leonardi Guerrero, supo de esta situación estando en el allanamiento de las oficinas ubicadas en Mariscal Estigarribia casi Tacuary y presentó la denuncia en la Unidad Penal Ordinaria de turno de Asunción.

El investigador precisó que a través de ABC TV vio las imágenes captadas por cámaras de seguridad vecinas que mostraban el movimiento sospechoso en ese lugar.

“Yo me percaté de esa situación porque estaba trabajando aún, pero le consulté lo presuntamente acontecido al guardia de la entidad, también labré acta de ello y puse a conocimiento de la circunstancia y de la filmación a la Unidad Ordinaria de Turno de Asunción para que ellos investiguen. No quiero ser irresponsable y decir que sí sacaron los documentos hasta que tenga la información oficial de lo sucedido”, mencionó Guerrero al respecto.

Las imágenes difundidas por ABC TV muestran que desde las 21:23 del miércoles dos camionetas llegaron hasta las oficinas de las empresas Gestiones del Este e Itapema Constructora, que aparecen a nombre del senador colorado Javier Zacarías Irún.

Además, a las 21:33 se observa que varias personas que habían ingresado a las dependencias de ambas firmas citadas salieron del sitio y cargaron objetos en la parte trasera del vehículo, el cual salió enseguida de ahí.

A las 00:44 ya del jueves 4 de octubre, las demás personas –a quienes no se les pudo identificar– que habían llegado en una de las dos camionetas se retiraron del lugar, es decir cuatro horas después de haber entrado. Las fuentes indicaron que a través de “pasamanos” llevaron las posibles evidencias a otros sitios.

