18 de Junio de 2018

| Escandalosa denuncia

Abrieron causa por supuesta coima que salpica al Gobierno

Por Griselda Centurión

Una escandalosa denuncia de coima es investigada por el Ministerio Público ante testimonios de que los ministros de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, pidieron US$ 600.000 (US$ 500.000, el primero y US$ 100.000, el segundo) a fin de levantar al Frigorífico Concepción la prohibición de exportar que tenía encima.